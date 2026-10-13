En medio de la fuerte repercusión mediática tras los testimonios de sus hijos Valentín y Franco Yankelevich, quienes revelaron episodios de maltrato y violencia vividos, Darío Giordano emitió este lunes un extenso comunicado de prensa para fijar su posición, desmentir las acusaciones y pedir disculpas por no haber estado "a la altura" durante el duelo por la muerte de Romina Yan.

A través del escrito publicado este 12 de octubre, Giordano rechazó categóricamente los señalamientos en su contra y aclaró el resultado del proceso judicial que involucró a la familia. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, aseveró.

Asimismo, remarcó que las denuncias vertidas públicamente fueron objeto de un expediente en los tribunales: “Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia: se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”.

En esa línea, hizo mención a sus otros dos hijos, Azul y Dante, asegurando que ellos “no reconocen vivir ni haber vivido ninguna situación como las que escuchamos estos días en los medios”.

A pesar del rechazo a las acusaciones, Giordano dedicó palabras a Valentín y Franco, reconociendo las dificultades que atravesó la familia tras la intempestiva muerte de Romina Yan el 28 de septiembre de 2010. “No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios. Es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”, expresó.

Por otra parte, el productor cuestionó la asimetría mediática frente a la familia Yankelevich: “Lo que sí me resulta profundamente injusto es que una historia familiar tan dolorosa termine convertida en una disputa pública en la que parece tener más razón quien tiene más poder para hacerse escuchar”.

“Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”, sentenció.