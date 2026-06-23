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Rodrigo De Paul y Tini Stoessel más enamorados que nunca y el "palito" a Cami Homs: “Con vos es más lindo”

Por Redacción

El futbolista Rodrigo De Paul celebró el triunfo de Argentina sobre Austria con una romántica imagen de él y su novia, la cantante Tini Stoessel, en sus redes sociales. La artista alentó a su pareja desde un palco en el Estadio de Dallas y logró esquivar a la prensa y las cámaras del lugar. 

Una vez finalizado el encuentro contra el seleccionado austriaco, el futbolista publicó una foto besando en el cachete a su novia, con una dulce dedicatoria: "Con vos es más lindo", escribió. 

Tini, quien hasta ahora optó por un bajo perfil como botinera, le respondió con la misma complicidad: "Te amo, estoy tan orgullosa de vos". Las redes sociales celebraron este nuevo gesto de amor entre ellos, entre los crecientes rumores de que se casarán a fin de año. 

¿El palito para Cami Homs?

Aunque muchos cibernautas celebraron a la pareja consolidada entre Tini y De Paul, otros usuarios notaron una similitud entre el dulce mensaje del futbolista y el texto elegido por su ex pareja, Cami Homs, dedicado a su familia. 

"Con ustedes, todo es más lindo", escribió la influencer junto a una imagen de su familia ensamblada con José Sosa. 

A diferencia de los hijos del resto de La Scaloneta, Francesca y Bautista, hijos de De Paul, no están en Estados Unidos alentando a su padre, sino que disfrutan de unas vacaciones familiares en el Caribe. 

El texto similar en sus dedicatorias podría tratarse de una simple coincidencia, o de un "palito" virtual por una molestia por el hecho de que sus hijos no estén con él.

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