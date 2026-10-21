Todo listo en el Estadio Único: BTS hizo una prueba de sonido ante sus fans

La prueba de sonido de BTS arrancó en el Estadio Único de La Plata, a escasas horas del primer recital del exitoso grupo surcoreano en la Ciudad. Esta actividad central integró el cronograma oficial de la jornada y se llevó a cabo en la antesala de la apertura general de puertas.

El espectáculo de este miércoles marca el inicio de una serie de tres presentaciones de la banda en La Plata. De acuerdo con la grilla confirmada, el show de la artista Anita B Queen comenzará a las 18.30, mientras que el esperado conjunto asiático subirá al escenario a las 20.

Estos multitudinarios recitales reúnen a miles de fanáticos que viajaron desde múltiples puntos del país y del extranjero para disfrutar de sus ídolos en vivo.

Desde las primeras horas de este miércoles, los fanáticos de BTS ya comenzaron a copar los alrededores del Estadio Ciudad de La Plata desde la madrugada, con largas filas y una enorme expectativa por el esperado show del grupo surcoreano.

Banderas, remeras con imágenes de sus ídolos, carteles, maquillaje temático y distintos accesorios de color violeta forman parte de la postal que se repite entre los integrantes del ARMY. La emoción se siente en cada rincón, con canciones que suenan entre los grupos, bailes improvisados, fotos y encuentros entre fanáticos que comparten la pasión por la banda.