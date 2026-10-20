El dispositivo incluirá monitoreo con drones, el COM móvil, corredores seguros y un esquema de cortes de tránsito. También participarán Bomberos, SAME y equipos de barrido y limpieza.

La Municipalidad de La Plata desplegará un operativo de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito con motivo de los tres recitales que BTS ofrecerá los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.

El dispositivo incluirá la utilización de cámaras aéreas con drones, el despliegue del COM móvil y la disposición de corredores seguros. Asimismo, participarán Bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y equipos municipales de barrido y limpieza.

En materia de tránsito, se establecerá un perímetro de cortes delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26, además de interrupciones en otros puntos estratégicos que se implementarán de manera progresiva en función de las necesidades de circulación.

Ante la llegada de una multitud, dentro del estadio habrá puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas, así como ambulancias ubicadas en puntos estratégicos del predio y baños en las inmediaciones para los asistentes.

Cabe destacar que para los espectáculos de la banda surcoreana se espera la llegada de más de 150 mil personas, entre ellas fanáticos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Uruguay.

CORTES DE TRÁNSITO BTS LA PLATA

La Municipalidad de La Plata, en articulación con la productora organizadora de los espectáculos, estableció un esquema de cortes de tránsito y ordenamiento peatonal en las inmediaciones del estadio con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el ingreso y egreso de los espectadores.

Durante las tres jornadas, las interrupciones comenzarán a implementarse desde las 09:00 y se extenderán hasta la 01:00 del día siguiente, con una aplicación progresiva de acuerdo con la cantidad de público y las necesidades de circulación.

Los cortes y ordenamiento por BTS en La Plata

- 32 entre 19 y 25: corte de tránsito.

- 25 y 526: corte de tránsito y ordenamiento peatonal para el ingreso de espectadores a Campo B y Platea B.

- 23 y 526: corte de tránsito y ordenamiento peatonal para el ingreso de espectadores a Campo Norte y Cabecera Norte.

- 33 entre 21 y 25: cortes perimetrales en las intersecciones para restringir la circulación hacia el estadio.

- 26 entre 32 y 527: corte perimetral de circulación.

- 20 entre 532 y 527: corte perimetral de circulación.

Asimismo, el operativo contempla interrupciones en las intersecciones de 25 y 32, 25 y 532, 20 y 532, 520 y 25, 32 y 19, 19 y 33, 32 y 27 y 32 y 26, además de la rambla de avenida 19 entre las calles 33 y 32.

En función de la cantidad de público y las condiciones de circulación, también podrían sumarse cortes en 532 y 14, 528 y 19, 19 y 530, 530 y 18 y en 18 y 32.

Por otro lado, se llevarán adelante operativos de ordenamiento del tránsito en la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en 7 y 32 y en 13 y 32.

Asimismo, los micros que lleguen a la ciudad con espectadores provenientes de otras localidades serán derivados al sector de avenida 25 entre 520 y 514.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar, en la medida de lo posible, las inmediaciones del estadio durante las jornadas en las que se desarrollarán los espectáculos.

PROTOCOLO DE ACCESOS A BTS en La Plata

Los accesos al estadio estarán organizados según la ubicación de las entradas: quienes asistan a Cabecera Norte deberán ingresar por 526 y 23, mientras que el acceso a Campo y Platea B será por avenida 25 y 526. Por su parte, los espectadores con entradas para Campo, Cabecera Sur y Platea A deberán ingresar por avenida 32 y 21. Asimismo, la boletería estará ubicada en calle 20 y avenida 32.

Se recomienda a los asistentes verificar previamente el sector correspondiente a su entrada para facilitar el ingreso al estadio.