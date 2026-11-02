Todos los detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: develaron más fotos del interior de la celebración

Sin dudas, Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvieron una boda íntima, en una casa antigua de San Telmo.

Allí, la artista había adelantado que sería algo sencillo, fiel a su estilo. Sus invitados compartieron algunas imágenes del festejo y salió a la luz la super torta que hizo Damián Betular.

Algunas personas de seguridad intentaron tapar la llegada de la torta al casamiento, pero igualmente se filtraron imágenes cuando salía del local.

Se trataba de un pastel gigante, de casi un metro de alto, con una decoración romántica en tonos beige.

Los invitados tuvieron varios souvenirs, encendedores y hasta remeras con frases haciendo alusión a la pareja: “Yo fui al casamiento del novio de Lali” y “Ni en pedo me caso”, decían. Además, las servilletas y cajitas de fósforos tenían un dibujo de formas con la “L” y la “P”, respetando la silueta del anillo de compromiso de la cantante.

Por su parte, Lali Espósito demostró que pensó en todo: los invitados recibieron un frasquito con “Lalikal” para que tomen para la “resaca” después de semejante festejo. La bebida tenía coco, agua y miel, en el recipiente escribió: “Mañana me lo vas a agradecer”.

Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja, compartió en sus redes sociales que fue él quien los casó en la ceremonia. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió el comediante. Lali le contestó: “Te amamos”. Él fue quien los presentó en un primer momento, en Halloween de 2023.