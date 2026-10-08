Wanda Nara y Mauro Icardi firmaron su divorcio en Italia: “Hay motivos para brindar”

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es un hecho. El futbolista dio a conocer la noticia en sus redes sociales y mostró una parte de la sentencia emitida por el Tribunal de Milán, donde la Justicia falló en contra de la conductora de MasterChef Celebrity.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio. Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, celebró el exfutbolista del Galatasaray en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, Icardi apuntó contra su ahora exesposa por querer cobrar una pensión. “También rechazó su pedido de pensión por divorcio. El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, explicó.

“Entre los fundamentos de su decisión, el tribunal descartó así el supuesto sacrificio profesional y rechazó también el reconocimiento de una pensión con función compensatoria. Además, la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio”, argumentó más tarde.

Asimismo, el exjugador del Inter de Milán justificó los motivos que lo llevaron a tramitar su divorcio en Italia y no en Argentina: “Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

Finalmente, Icardi resaltó que hay otra situación legal que continúa siendo evaluada por la Justicia: “La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso. El tribunal dejó expresamente señalado que el rechazo de la pensión compensatoria se sustenta en la evaluación de todos los requisitos necesarios para reconocerla, y no únicamente en los bienes que ella ya recibió”.

“Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, sentenció.