El premio Nobel de la Paz 2026, para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

La exalta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Navanethem "Navi" Pillay, jueza de la Corte Internacional de Justicia, ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz. Pillay, nacida en Sudáfrica y de 85 años, fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

"En un momento en que el número de guerras y conflictos va en aumento, y en el que jueces e instituciones del derecho internacional están bajo ataque político, el Comité Nobel desea recordar que la capacidad para resolver conflictos sin fuerza o violencia depende del Estado de derecho internacional", escribió el comité en un comunicado. "Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean que se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico", agregó.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Navi Pillay tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz. Esta reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg y publicada en la red social X.

Cabe recordar que el año pasado, el presidente Donald Trump expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz. Este le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien después de recibirlo le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía, sin recibir sin embargo su apoyo político a cambio.

El más prestigioso del planeta

El Nobel de la Paz suele considerarse galardón más prestigioso del planeta. El Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, recibió 287 propuestas de candidatos para el premio de este año, de las cuales poco más de una cuarta parte eran organizaciones. Los expertos sostienen que el comité suele fijarse en la durabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor discreta de las instituciones que refuerzan esos objetivos.

El año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana, por mantener "encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente". Machado entregó su medalla del Nobel a Donald Trump poco después de que Estados Unidos derrocara al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero fue un gesto en gran medida simbólico: el Comité del Nobel ha señalado que el honor en sí mismo no puede transferirse.

Las candidaturas pueden ser presentadas por un grupo selecto de personas y organizaciones, incluidos jefes de Estado o políticos con cargos a nivel nacional, profesores universitarios, directores de institutos de política exterior, antiguos ganadores del premio y los miembros del propio Comité.

Los premios Nobel 2026

Cuatro de los Premios Nobel de este año se anunciaron esta semana. El de Medicina fue para tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro. El de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un grupo raro de neutrinos. El de Química premió a dos científicos por desenredar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables medicamentos. Y la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el de Literatura por sus obras "audaces e inventivas" que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el lunes.

La dotación del galardón este año es de 12 millones de coronas suecas (alrededor de 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona sola, un grupo pequeño o una organización. Este año se cumple el 125º aniversario del premio de la Paz, que hasta ahora se ha otorgado a 112 individuos y 28 instituciones desde su creación en 1901.

La Cruz Roja lo ha ganado tres veces y la agencia de refugiados de Naciones Unidas, dos. El premio ha quedado desierto en 19 ocasiones, la mayoría durante las guerras mundiales. En 1948, el año en que Mahatma Gandhi fue asesinado, no se otorgó ningún premio; había sido nominado 12 veces y nunca ganó. En 1939, un miembro del parlamento sueco nominó a Adolf Hitler, luego retiró la nominación, diciendo que nunca fue en serio