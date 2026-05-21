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Escándalo sexual en un avión: ordenan borrar fotos y datos de la mujer

Por Redacción

La Justicia de Rosario ordenó eliminar fotos y datos públicos de la mujer tras el escándalo sexual a bordo de un avión en dicha ciudad. La resolución fue firmada por el juez Ezequiel Zabale tras una medida "autosatisfactiva" presentada por la damnificada.

La causa se conoció el pasado 9 de mayo cuando se informó del escándalo que sacudió a la aerolínea Copa Airlines cuando dos pasajeros argentinos, de 59 y 55 años, fueron denunciados por exhibicionismo a bordo del avión cuando arribaron a Rosario.

A partir de ese momento se viralizaron los rostros de ambos protagonistas y hasta datos, que pusieron en jaque su seguridad y privacidad.

De esta manera, la mujer presentó a la Justicia, a través de sus abogados, una medida "autosatisfactiva" con el objetivo de que se prohíbe difundir información privada.

Tras la evaluación, conforme a lo comunicado por el medio Cadena 3, el juez Zabale, titular del Juzgado Civil y Comercial de 3° Nominación, hizo lugar al petitorio, por lo que ordenó la inmediata eliminación de fotos y datos.

La prohibición incluye “el nombre y apellido completo, domicilio, teléfonos de contacto, trabajo, profesión y redes sociales de la reclamante”.

Desde el entorno de la mujer manifestaron que desde el caso su celular está colapsado con mensajes, agresiones y burlas: “Recibe humillaciones y ataques de todo tipo”. 


A partir de ese momento se viralizaron los rostros de ambos protagonistas y hasta datos, que pusieron en jaque su seguridad y privacidad.

De esta manera, la mujer presentó a la Justicia, a través de sus abogados, una medida "autosatisfactiva" con el objetivo de que se prohíbe difundir información privada.

Tras la evaluación, conforme a lo comunicado por el medio Cadena 3, el juez Zabale, titular del Juzgado Civil y Comercial de 3° Nominación, hizo lugar al petitorio, por lo que ordenó la inmediata eliminación de fotos y datos.

La prohibición incluye “el nombre y apellido completo, domicilio, teléfonos de contacto, trabajo, profesión y redes sociales de la reclamante”.

Desde el entorno de la mujer manifestaron que desde el caso su celular está colapsado con mensajes, agresiones y burlas: “Recibe humillaciones y ataques de todo tipo”. 

La prohibición incluye “el nombre y apellido completo, domicilio, teléfonos de contacto, trabajo, profesión y redes sociales de la reclamante”.

Desde el entorno de la mujer manifestaron que desde el caso su celular está colapsado con mensajes, agresiones y burlas: “Recibe humillaciones y ataques de todo tipo”. 

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