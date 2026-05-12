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Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Imagen ilustrativa.Internet

12 de Mayo de 2026 | 07:49

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A dos días del incidente que involucró a un hombre y una mujer en un vuelo procedente de Panamá, trascendieron precisiones sobre el operativo policial realizado tras el aterrizaje. La información fue aportada por una periodista que viajaba en el avión de la polémica, quien relató la secuencia que terminó con la demora de la pareja, señalada por haber mantenido relaciones sexuales durante el trayecto.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario, en la zona de Fisherton, al arribar una unidad de la compañía Copa Airlines.

La cronista Analía Bocassi, quien se encontraba a bordo, compartió su testimonio este lunes a través de Radio 2 por AM1230. En su relato, explicó que el vuelo ya arrastraba una demora previa, habiendo despegado con cuarenta minutos de retraso desde su origen.

Al momento de tocar suelo, la situación se tornó atípica. Bocassi explicó que, en lugar de aterrizar a las 12:20, lo hicieron cerca de la una de la mañana. Según detalló, al momento de prepararse para el desembarque, el personal de cabina se movilizó con rapidez hacia la salida y ordenó a todos los pasajeros permanecer en sus asientos.

Poco después, la tripulación comunicó que se trataba de una cuestión de seguridad nacional. Acto seguido, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ingresaron a la aeronave para retirar a dos personas. La escena generó diversas teorías entre los presentes, quienes inicialmente no sospechaban el motivo real del despliegue.

Ante la presencia de los chalecos de la PSA, la periodista recordó haber pensado en la posibilidad de un hallazgo de estupefacientes o de un pasajero peligroso. El operativo se concentró en el sector de clase ejecutiva, una zona que, según describió, solo se diferencia del resto por la disposición de las butacas.

Mientras crecía la incertidumbre, entre los pasajeros comenzó a circular la versión de que se había producido una fuerte discusión y que estaban a la espera de una resolución judicial para proceder.

Bocassi consideró en ese momento que la medida parecía excesiva, a menos que se hubiera tratado de una agresión física grave. Cerca de las dos de la mañana, mientras continuaban retenidos sin poder descender, las sospechas de que algo inusual había ocurrido se confirmaron a través de una fuente externa.

Finalmente, empezó a circular la versión de que una pareja había sido sorprendida con poca ropa minutos antes de que el avión iniciara las maniobras de aterrizaje.

La comunicadora relató que el resto de los pasajeros de la clase ejecutiva descendieron con signos de incomodidad por lo sucedido. Según los testimonios recogidos en el lugar, la mujer habría intentado deslindar responsabilidades señalando al hombre, quien al momento de la intervención se encontraba con los pantalones bajos y cubierto por una de las mantas del servicio de a bordo.

La situación se habría originado a raíz del aviso de una menor que viajaba con su abuela en la misma sección. El comentario de la niña fue lo que motivó a la azafata a activar el protocolo de seguridad correspondiente.

Una vez que se autorizó el desembarque general, Bocassi notó que en la zona de arribos se encontraba la familia del hombre involucrado, entre ellos su esposa, aguardando su llegada.

De acuerdo con el acta labrada por las autoridades, la pareja fue hallada con sus prendas bajas dentro de la cabina. Ambos, identificados como Mauricio C. y Sandra O., fueron trasladados a la comisaría 12ª, ubicada en el barrio Ludueña.

Los reportes policiales confirmaron que los implicados no mantienen un vínculo sentimental entre sí. Él se desempeña como arquitecto y ella como comerciante, y ambos tienen domicilios declarados en distintos puntos del centro de Rosario.

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