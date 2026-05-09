Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Información General

Una pareja intentó tener sexo en un avión y terminó detenida al aterrizar en Rosario

Una pareja intentó tener sexo en un avión y terminó detenida al aterrizar en Rosario
9 de Mayo de 2026 | 16:35

Escuchar esta nota

Una situación insólita se vivió en el Aeropuerto de Rosario. Este sábado, una pareja fue demorada por las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de que intentara tener relaciones sexuales en sus asientos en un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá y que aterrizó por la madrugada en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por la prensa local, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asientos, ubicados en la fila F de uno de sus vuelos.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros. Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.

La intervención sorprendió al resto de los viajeros, que permanecieron varios minutos dentro del avión mientras se desarrollaban las actuaciones. Finalmente, el hombre y la mujer señalados fueron demorados y trasladados a la comisaría 12ª de Rosario, en el marco de una causa por exhibiciones obscenas.

En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo. En paralelo, la aerolínea puede sancionarlos o vetarlos de poder viajar con ellos en el futuro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
+ Leidas

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle en La Plata: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV

Últimas noticias de Información General

Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones

Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Suertes distintas para los platenses en Roma: Tirante avanzó a tercera ronda y Etcheverry quedó afuera
Estudiantes y los playoffs: cómo le fue al Pincha cada vez que jugó instancias decisivas
Boca busca algo más que la clasificación: hora, formaciones y TV
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
Espectáculos
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
La Ciudad
El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata
VIDEO.- Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026
Policiales
VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros
Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso
Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla