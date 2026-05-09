Una pareja intentó tener sexo en un avión y terminó detenida al aterrizar en Rosario

Una situación insólita se vivió en el Aeropuerto de Rosario. Este sábado, una pareja fue demorada por las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de que intentara tener relaciones sexuales en sus asientos en un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá y que aterrizó por la madrugada en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por la prensa local, los pasajeros demorados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes fueron encontrados semidesnudos en sus asientos, ubicados en la fila F de uno de sus vuelos.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros. Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.

La intervención sorprendió al resto de los viajeros, que permanecieron varios minutos dentro del avión mientras se desarrollaban las actuaciones. Finalmente, el hombre y la mujer señalados fueron demorados y trasladados a la comisaría 12ª de Rosario, en el marco de una causa por exhibiciones obscenas.

En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo. En paralelo, la aerolínea puede sancionarlos o vetarlos de poder viajar con ellos en el futuro.