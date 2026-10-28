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Sociedad

La incertidumbre por los próximos meses

Por Redacción

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones de circulación atmosférica y las precipitaciones en distintas regiones del planeta. En el centro y noreste de la Argentina puede favorecer períodos más lluviosos de lo habitual, aunque sus efectos no son uniformes ni permiten anticipar por sí solos la magnitud de eventuales inundaciones.

En la provincia de Buenos Aires, la preocupación se concentra especialmente en las zonas donde los suelos presentan dificultades de drenaje y las inundaciones anteriores dejaron una infraestructura rural deteriorada.

Los testimonios de los dirigentes agropecuarios reflejan un problema que excede la cantidad de lluvia que pueda caer en las próximas semanas: la vulnerabilidad de territorios que todavía no consiguieron recuperarse y que enfrentan un nuevo período de incertidumbre con obras pendientes y recursos limitados.

Mientras los productores siguen de cerca la evolución del clima, la principal preocupación es que las precipitaciones encuentren nuevamente campos saturados, caminos deteriorados y canales sin capacidad suficiente para facilitar el escurrimiento. En esos distritos, el temor no es solamente que vuelva a llover con intensidad, sino que las consecuencias se sumen a las de una emergencia que, para buena parte del interior bonaerense, todavía no terminó.

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