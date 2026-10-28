La Provincia en alerta: lluvias, caminos intransitables y temor a nuevas inundaciones

Las lluvias que se registraron durante octubre en el centro de la provincia de Buenos Aires volvieron a encender las alarmas en una de las regiones productivas más castigadas por los excesos hídricos. En distritos como 9 de Julio, Carlos Casares y Bragado, donde las inundaciones del año pasado dejaron miles de hectáreas afectadas y graves dificultades para la actividad agropecuaria, el agua comenzó nuevamente a acumularse en campos y caminos rurales. El escenario genera preocupación ante la posible intensificación del fenómeno climático de El Niño, asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales en determinadas regiones del país.

Aunque la situación todavía no alcanza la gravedad de los episodios anteriores, los productores advierten que la combinación de nuevas lluvias, terrenos que no terminaron de recuperarse y una infraestructura insuficiente podría provocar complicaciones importantes durante los próximos meses. El estado de los caminos rurales, la limpieza de los canales y las demoras en las obras hidráulicas aparecen entre los principales motivos de inquietud.

El problema adquiere especial relevancia porque buena parte de los distritos afectados todavía intenta recuperarse de las inundaciones anteriores. En algunos sectores, el agua nunca terminó de retirarse por completo y las dificultades para acceder a los establecimientos rurales siguen condicionando las tareas productivas. En ese contexto, cada nueva precipitación suma presión sobre un sistema de drenaje que, según denuncian las entidades agropecuarias, presenta importantes deficiencias.

EN 9 DE JULIO, LA MITAD DE LOS CAMINOS ESTÁ INTRANSITABLE

Uno de los distritos donde las consecuencias de las lluvias ya se hacen sentir es 9 de Julio. Allí, las precipitaciones acumuladas desde septiembre oscilan entre los 150 y los 320 milímetros, con especial incidencia en localidades como Naón, El Tejar y Quiroga.

El presidente de la Sociedad Rural local, Hugo Enriquez, explicó que las lluvias comenzaron a provocar nuevos anegamientos en determinados campos y agravaron el deterioro de la red vial rural. Según sus estimaciones, el 50% de los caminos del partido se encuentra intransitable, mientras que el 75% presenta un estado de deterioro considerable por falta de mantenimiento.

El dirigente cuestionó la falta de trabajos preventivos. Según explicó, después de las inundaciones anteriores se retiró buena parte de la maquinaria provincial destinada a las tareas de recuperación y actualmente los recursos disponibles resultan insuficientes para atender las necesidades del distrito.

CARLOS CASARES: ZONAS EN CONDICIONES CRÍTICAS

La situación también es preocupante en Carlos Casares, uno de los municipios más afectados por las inundaciones del año pasado. Allí, las consecuencias del agua todavía condicionan buena parte de la actividad rural y las precipitaciones recientes dificultaron aún más el proceso de recuperación.

La presidenta de la Sociedad Rural local, Érica Moro, explicó que el distrito continúa atravesando una situación compleja, tanto por los terrenos que permanecen afectados como por las dificultades para acceder a los establecimientos.

“La recuperación de los campos y de la infraestructura productiva ha sido gradual y desigual. Las dificultades para acceder a los establecimientos, desarrollar las tareas habituales y sostener los niveles de producción reflejan que las consecuencias de los excesos hídricos todavía están lejos de superarse por completo”, señaló.

Según la dirigente, más del 50% de la superficie del partido permanece en condiciones sumamente críticas, pese al tiempo transcurrido desde las inundaciones anteriores. La recuperación, aseguró, apenas permitió retomar algunas siembras y sostener determinadas actividades productivas.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo el estado de los caminos rurales. La persistencia de sectores anegados, las dificultades de escurrimiento y el deterioro del suelo generan una demanda permanente de reparaciones que supera la capacidad de respuesta disponible.

BRAGADO Y EL PROBLEMA DE LOS CANALES

En Bragado, el panorama presenta características similares. Los productores denuncian que numerosos caminos rurales permanecen intransitables desde hace tiempo y advierten que la infraestructura hidráulica no está preparada para enfrentar un nuevo período de precipitaciones intensas.

El presidente de la Sociedad Rural local, Carlos Gutiérrez, sostuvo que los problemas de mantenimiento de los canales y los caminos están directamente relacionados, ya que la falta de limpieza de los sistemas de drenaje favorece la acumulación de agua y termina provocando cortes en la circulación.

“En varios cuarteles del distrito están intransitables desde hace rato y en un panorama climático de Niño, la infraestructura de canales y de caminos, que ambos van de la mano, no están en condiciones”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de respuestas de los gobiernos provincial y nacional después de las inundaciones anteriores. Según aseguró, los recursos comprometidos para atender la emergencia no se tradujeron en mejoras visibles para los productores.

“Si el Niño viene como se plantea, vamos a estar muy complicados”, advirtió.