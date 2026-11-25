El impacto simultáneo de un potente fenómeno de El Niño, aguas oceánicas más cálidas y la pulsación de ondas Kelvin desató una serie de mareas extremas que anegaron comunidades enteras a lo largo del litoral del Pacífico. En el puerto de San Pedro, ubicado en Los Ángeles, el nivel del agua alcanzó los 2,44 metros el 26 de octubre, superando la marca histórica de 2005, para subir al día siguiente a 2,50 metros, el registro más alto documentado desde 1923. Las lecturas se situaron entre 0,30 y 0,55 metros por encima de las previsiones astronómicas habituales.

Estas zonas, incluso hasta México, siempre fueron desérticas, con lluvias escasas, pero actualmente registran cada vez más a menudo lluvias tormentosas que provocan inundaciones por el crecimiento de los ríos. Es por eso que muchas localidades tienen que empezar a cambiar los sistemas de drenaje y desagote de esas aguas. Aunque el mayor problema pasa por una situación clave: si sube el mar los ríos no pueden desaguar.

Lo cierto es que los últimos temporales golpearon con ferocidad en distintos puntos del estado. En Mavericks, dentro del condado de San Mateo, se registraron rompientes de hasta 18 metros de altura, obligando al cierre de muelles y playas e impulsando avisos de evacuación cerca de Capitola. Más al sur, la autopista Pacific Coast Highway quedó interrumpida en varios tramos del condado de Orange; en Huntington Beach, vecinos filmaron a residentes navegando en tablas de paddleboard y caminando con agua a la altura de las rodillas por arterias totalmente tapadas.

La emergencia golpeó con dureza en Newport Beach, donde las autoridades locales declararon el estado de emergencia tras observar marcas de agua de entre 2,53 y 2,56 metros. La marea invadió comercios y residencias en la península de Balboa y en el sector Balboa Fun Zone, forzando a los habitantes a emplear bombas de achique y sacos de arena para frenar el avance marítimo. Escenarios parecidos azotaron el Área de la Bahía de San Francisco —que batió su récord mensual para octubre— y el condado de Marin, con kayaks transitando por senderos y calles habitualmente secas.

Casas millonarias al borde del colapso y un mercado inmobiliario desafiante

Pese al evidente deterioro de la línea de costa y al inminente riesgo de erosión destructiva, los valores inmobiliarios en el frente marítimo californiano continúan desafiando los análisis de riesgo ambiental. En Malibu, un terreno baldío frente al mar comercializado en USD 1,7 millones en 2011 alcanzó una tasación de USD 34,5 millones, mientras que una residencia vendida por USD 2,4 millones en 2005 se ofrece actualmente por USD 88 millones. Las fincas costeras superan con frecuencia los USD 100 millones de valoración.

Esta dinámica genera situaciones insólitas. En Long Beach, un inmueble dañado severamente por marejadas redujo su precio de oferta de USD 4,95 millones a USD 2,9 millones, desatando una fuerte competencia entre desarrolladores para adquirir el terreno. El panorama se torna crítico si se considera que las pólizas de seguro del hogar estándar no cubren inundaciones y el seguro federal fija un tope de USD 250.000, cifra insignificante ante las pérdidas reales de estas propiedades de lujo.

Un informe técnico liderado por Essam Heggy, investigador de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la University of Southern California (USC), determinó que la urbanización acelerada impide la transferencia natural de sedimentos a la playa, acelerando el desgaste de la costa. Mantener las arenas mediante dragados y dunas artificiales quintuplicará su costo hacia el año 2050.

Asimismo, proyecciones del Public Policy Institute of California advierten que el ascenso del mar destruirá infraestructuras por miles de millones de dólares y erosionará entre un tercio y dos tercios de las playas del sur del estado. Heggy comparó la edificación costera desértica californiana con infraestructuras artificiales de Dubái y recordó precedentes graves como los derrumbes anuales de 40 edificios en Alejandría (Egipto) o el colapso de represas en Derna (Libia), anticipando un éxodo inevitable de residentes costeros.

El análisis estratégico desde Santa Bárbara frente al avance marítimo

La urgencia del escenario actual impulsó a especialistas e instituciones académicas a proyectar planes de contención y reordenamiento del territorio. Desde la ciudad de Santa Bárbara, el centro de investigación costera de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) monitorea de cerca las respuestas municipales frente al avance del agua.

Charles Lester, director del Centro de Políticas Oceánicas y Costeras de la UC Santa Bárbara y exdirector ejecutivo de la Comisión Costera de California, advirtió que no contar con una estrategia planificada de retiro obliga a los municipios a tomar medidas improvisadas y desesperadas. Según el especialista, las comunidades terminan recurriendo al amontonamiento de rocas en las playas o dependiendo de fondos de emergencia posteriores al desastre en lugar de prevenir la pérdida patrimonial.

En esa misma línea, equipos de investigación de posgrado de la UC Santa Bárbara llevaron adelante evaluaciones de viabilidad financiera sobre modelos alternativos de adquisición pública en localidades costeras altamente expuestas como Pacifica, Carpinteria y Stinson Beach. Estos análisis buscan determinar cómo los gobiernos locales podrían amortizar compras preventivas de inmuebles mediante alquileres temporales antes de la demolición definitiva.

Comprar para demoler: la propuesta legislativa ante pérdidas multimillonarias

Frente a la inevitabilidad del fenómeno, en la Legislatura de California se debate un mecanismo público de "retiro planificado". La iniciativa impulsada por el senador estatal Ben Allen (demócrata de Santa Mónica) propone que los gobiernos locales adquieran viviendas vulnerables a valor de mercado, las alquilen mientras conserven condiciones de seguridad y las demuelan antes de su colapso para convertir el suelo en parques, playas o humedales protectores.

Aunque el gobernador Gavin Newsom vetó en dos oportunidades los proyectos de ley correspondientes, la iniciativa cuenta con el respaldo de análisis económicos sustentables. Un informe del National Institute of Building Sciences reveló que la sociedad ahorra USD 6 por cada dólar invertido en la adquisición y demolición preventiva de construcciones expuestas a inundaciones antes de que ocurra una catástrofe. Estudios legislativos estiman que para 2050 cerca de USD 20.000 millones en bienes raíces californianos sufrirán inundaciones periódicas o quedarán sumergidos de forma permanente.

Los costos de la inacción quedaron en evidencia en Pacifica, localidad ubicada al sur de San Francisco. Durante el evento de El Niño de 2016, la erosión descontrolada al borde de un acantilado obligó a cercar complejos departamentales y derivó en desembolsos municipales por USD 16 millones para atender emergencias costeras en una sola temporada, sobre un presupuesto operativo total de USD 36 millones.

La falta de un marco regulatorio deja expuestas a otras franjas costeras, donde tormentas recientes ya destruyeron sectores del muelle de Capitola y dañaron más de 114 estructuras en Huntington Beach. Julia Stein, subdirectora del Emmett Institute de la UCLA, y A.R. Siders, investigadora del Disaster Research Center de la Universidad de Delaware, coinciden en que un programa piloto daría certezas financieras a los vecinos para reubicarse antes de enfrentar pérdidas totales.