Sobrevivió a su ejecución pero ahora enfrenta una dura batalla

Tras sobrevivir a un doble intento de ejecución y quedar conectada durante casi una semana a un respirador artificial, Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, despertó este martes, contra todos los pronósticos, y comenzó a hablar. Pese a ello la mujer sigue lejos de estar fuera de peligro. Según informó su abogado, padece neumonía, no puede mover ninguno de los dos brazos y presenta dificultades para tragar.

El giro se produjo después de que el propio abogado afirmara el lunes por la noche que Pike tenía muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente. “No tengo explicación para lo que ocurrió entre la noche del lunes y la mañana del martes”, dijo su defensor al relatar que las primeras palabras de Pike al recuperar la conciencia fueron: “¿Dónde estoy y quién sos?”.

La mujer se convirtió en la primera persona en sobrevivir a dos dosis de inyección letal. Tennessee intentó ejecutarla el 30 de septiembre por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de clase de 19 años, ocurrido en 1995.

Médicos citados por NBC News señalaron que, al parecer, la mayor parte del pentobarbital utilizado en la ejecución ingresó en su brazo en lugar de hacerlo en el torrente sanguíneo. El fármaco habría tenido la potencia suficiente para adormecerla, pero no para detener su corazón ni ralentizar su respiración. El equipo legal se había opuesto a la ejecución mediante inyección letal debido a los problemas venosos de Pike, que, según sus abogados, podían provocar complicaciones durante el procedimiento.

El abogado afirmó además que Pike colaboró durante el procedimiento e incluso ayudó al equipo a encontrar una vena adecuada para colocarle la vía intravenosa. “Ella fue amable y educada mientras trabajaban durante una hora, clavándole aguja tras aguja en el brazo, y luego sintió el ardor del pentobarbital, y más tarde despertó en un hospital rodeada de gente que no conocía con un tubo en la garganta”, relató.

Ahora, además de su estado de salud, quedó abierta una nueva batalla judicial. Durante una audiencia realizada este miércoles, la jueza I'Ashea Myles ordenó al estado preservar las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidas vías intravenosas, agujas, medicamentos, registros médicos, fotografías, videos, notas y testimonios.

“La audiencia de hoy fue sólo el primer paso de muchos para preservar y hacer valer los derechos constitucionales de Christa después de esta ejecución fallida sin precedentes”, afirmó el abogado Luke Ihnen.

Pike llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de Slemmer. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Tras lo ocurrido, todavía se desconoce cuál será su futuro y si el estado intentará ejecutarla nuevamente.