La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la liquidación de fin de año para millones de beneficiarios del sistema previsional y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de la Resolución 349/2025, la entidad fijó el cronograma de acreditaciones para diciembre de 2026, garantizando que todos los haberes, refuerzos y el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonen antes de las fiestas navideñas.

La actualización mensual para el último mes del año responde a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), la cual toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Aunque el INDEC informó un 2,2% para octubre, el cálculo técnico con dos decimales determinó un ajuste exacto del 2,17% sobre las escalas previsionales y familiares.

Jubilaciones y pensiones: cómo se integra el triple pago de diciembre

El último mes del año contempla un ingreso consolidado de tres componentes para los titulares del haber mínimo, las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber ordinario reajustado, la segunda mitad del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo de $70.000 se abonará de manera íntegra, no sufrirá descuentos y no computará para el cálculo del aguinaldo. Sin embargo, al mantenerse congelado en su valor nominal, genera que el incremento de bolsillo para las categorías más bajas se ubique por debajo de la inflación mensual, registrando una suba real del 1,87% en la jubilación mínima, del 1,81% en la PUAM y del 1,77% en las pensiones no contributivas.

Los montos brutos y netos para el mes de diciembre se desglosan de la siguiente manera:

Jubilación mínima y PNC Madres de 7 Hijos: El haber básico sube a $453.796,70. Al adicionar los $226.898,35 del medio aguinaldo y el bono de $70.000, el ingreso bruto alcanza los $750.695,05. Tras aplicar la retención del 3% destinada a la obra social (PAMI), el cobro neto en mano queda en $730.264,20. Las madres de 7 hijos que tengan niños menores de 14 años perciben además $149.425 por la Tarjeta Alimentar.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Equivalente al 80% de la mínima, fija su haber básico en $363.037,36, suma $181.518,68 de aguinaldo y $70.000 de bono, totalizando $614.556,04 brutos ($598.219,36 netos de bolsillo).

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): Representan el 70% del haber mínimo y alcanzan un básico de $317.657,69. Con un medio aguinaldo de $158.828,85 y el refuerzo de $70.000, el monto bruto llega a $546.486,54 ($532.191,94 netos).

Jubilación máxima del SIPA: Eleva su piso a $3.053.622,04 de haber básico y suma un medio aguinaldo de $1.526.811,02, alcanzando un bruto global de $4.580.433,06 (sin derecho al bono extraordinario).

Para aquellos jubilados que perciben haberes superiores al mínimo pero inferiores a $523.796,70, ANSES abonará un bono proporcional diferencial hasta alcanzar dicha suma en el haber mensual antes del aguinaldo.

AUH y asignaciones familiares: cuáles son los nuevos montos en diciembre

A diferencia del sector previsional, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones del sistema SUAF reciben el ajuste pleno del 2,17% sin cobrar medio aguinaldo.

AUH y AUE (Valor General): El monto total bruto asciende a $163.075 por hijo. El depósito mensual directo del 80% queda en $130.460, mientras que el 20% restante ($32.615) se acumula hasta la acreditación de la Libreta AUH. Respecto a noviembre, representa un aumento de $2.771,20 directos en mano por cada menor.

AUH por Hijo con Discapacidad: Eleva el valor general a $530.982, con una acreditación mensual directa de $424.785,60 (80%) y una retención de $106.196,40.

Patagonia y Zona 1: Los residentes en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Patagones perciben el plus del 30%. En estos casos, la AUH general trepa a $211.998 brutos ($169.598,40 mensuales en mano) y la AUH por discapacidad alcanza $690.277 brutos.

Se indicó que ANSES mantiene la acreditación automática del 100% de la AUH sin retención previa para niños de hasta 4 años inclusive cuyos controles de salud y vacunación estén validados en el sistema sanitario. De igual forma, rige la verificación automática escolar para liberar los montos retenidos acumulados.

En el sistema SUAF (rango 1 de ingresos), la asignación por Hijo y Prenatal aumenta a $81.549, por Hijo con Discapacidad sube a $265.504 y por Cónyuge a $19.790. La Ayuda Escolar Anual conserva su piso de $85.000. Asimismo, las Asignaciones de Pago Único (APU) pasan a $95.054 por Nacimiento, $142.323 por Matrimonio y $568.287 por Adopción.

Calendario de cobro de ANSES: qué día cobra cada DNI en diciembre 2026

Las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 de diciembre y finalizarán antes de la Nochebuena, el miércoles 23 de diciembre.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y titulares de la PUAM:

* DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

* DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

* DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

* DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

* DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

* DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

* DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

* DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

* DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

* DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

* DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

Las PNC cobrarán durante los primeros tres días hábiles de diciembre.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

A partir del 9 de diciembre, cada beneficiario podrá revisar la liquidación pormenorizada de sus haberes ingresando a la plataforma Mi ANSES o a través de la aplicación oficial. El trámite es gratuito y requiere acceder con el número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social, ingresando a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y luego a "Consultar recibos de haberes".