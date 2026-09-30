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Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos de octubre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y Desempleo

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano comunicó los calendarios vigentes para el próximo mes

Anses confirmó el cronograma de pagos de octubre 2026

Por Redacción

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó este miércoles 30 de septiembre los calendarios de pagos de octubre 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Este es el calendario completo:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre  

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 19 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

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