Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos de octubre 2026 para jubilados, pensionados, AUH y Desempleo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó este miércoles 30 de septiembre los calendarios de pagos de octubre 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Este es el calendario completo:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2: 13 de octubre
• DNI terminados en 3: 14 de octubre
• DNI terminados en 4: 15 de octubre
• DNI terminados en 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6: 19 de octubre
• DNI terminados en 7: 20 de octubre
• DNI terminados en 8: 21 de octubre
• DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2: 13 de octubre
• DNI terminados en 3: 14 de octubre
• DNI terminados en 4: 15 de octubre
• DNI terminados en 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6: 19 de octubre
• DNI terminados en 7: 20 de octubre
• DNI terminados en 8: 21 de octubre
• DNI terminados en 9: 22 de octubre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 9 de octubre
• DNI terminados en 1: 13 de octubre
• DNI terminados en 2: 14 de octubre
• DNI terminados en 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4: 16 de octubre
• DNI terminados en 5: 19 de octubre
• DNI terminados en 6: 20 de octubre
• DNI terminados en 7: 21 de octubre
• DNI terminados en 8: 22 de octubre
• DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
SUSCRIBITE a esta promo especial