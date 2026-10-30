Ciervos del Bioparque al ECAS: el Dr. Romero defendió el traslado y explicó qué significa dar positivo a neosporosis 

El reconocido veterinario y especialista en comportamiento animal salió a respaldar el traslado de los ciervos desde el Bioparque de La Plata hacia la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS). Aseguró que los ejemplares no están enfermos y cuestionó las versiones que advierten sobre un supuesto riesgo de contagio entre animales. También sostuvo que en el nuevo predio, de 110 hectáreas, tendrán mejores condiciones.

En medio de la polémica por el traslado de los ciervos del Bioparque de La Plata al ECAS, el reconocido veterinario Juan Enrique Romero se pronunció públicamente para explicar la situación sanitaria de los ejemplares y defender la decisión de llevarlos a un nuevo espacio.

A través de un video difundido en las últimas horas, y que accedió en exclusiva EL DÍA, Romero, quien se desempeña como asesor del Bioparque, se refirió a los resultados positivos de los animales a Neospora y buscó llevar tranquilidad frente a las versiones que circularon sobre posibles enfermedades y riesgos para el resto de la fauna.

"Son positivos, pero jamás pueden enfermar y contagiar de forma horizontal de ciervo a ciervo o hacia otro animal. La única forma de transmisión de la enfermedad es a través del perro", explicó el veterinario.

En ese sentido, fue contundente al rechazar que los ejemplares estén enfermos: "Los ciervos no están enfermos, me parece una barbaridad. Son positivos, han sufrido y estuvieron en contacto con el productor de la enfermedad, nada más".

Además, cuestionó las interpretaciones que circularon públicamente sobre la situación sanitaria de los animales. "Es importante que lo sepan porque las versiones periodísticas hablan de otra cosa", remarcó.

Por qué defienden el traslado al ECAS

Romero también hizo referencia a las condiciones que tendrán los ciervos en su nuevo destino. Se trata de la Estación de Cría de Animales Silvestres, un predio de aproximadamente 110 hectáreas ubicado en la región, donde los ejemplares podrán disponer de un espacio más amplio.

"Ellos van a estar mejor ahí en el ECAS que en el Bioparque", concluyó el especialista.

La intervención del veterinario se conoce en un contexto de cuestionamientos de organizaciones ambientalistas por el manejo sanitario de los animales. Tal como informó EL DÍA, la aparición de dos ciervos axis muertos en el ECAS generó nuevas denuncias y pedidos de explicaciones sobre los controles veterinarios, los certificados sanitarios y los protocolos de bioseguridad.

Desde la dirección del Bioparque señalaron que Romero trabaja como asesor de la institución y que su explicación busca aportar información al debate público frente a las críticas recibidas por el traslado. También indicaron que, una vez finalizado el operativo, tienen previsto difundir un comunicado oficial para brindar detalles sobre el procedimiento.

Mientras tanto, el traslado de los ejemplares continúa en el centro de la discusión, entre las explicaciones de las autoridades y los cuestionamientos de los sectores proteccionistas.