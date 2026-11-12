Comienzan los festejos por el aniversario de La Plata con el homenaje a Mercedes Sosa en la Catedral

A tan sólo 7 días para el aniversario 144 de La Plata, el sábado comienzan los festejos. El puntapié inicial lo dará el homenaje a Mercedes Sosa en las escalinatas de la Catedral, con la presencia de reconocidos cantantes.

El comienzo de las celebraciones se enmarcan en la Semana de la Música, que fue presentada por la Municipalidad de La Plata con una programación que incluye los 140 años del Teatro municipal Coliseo Podestá.

Tras una primera edición que convocó a más de 200 mil personas, la iniciativa regresa con las presentaciones de Los Palmeras, Chango Spasiuk, Dillom, Nahuel Pennisi, , Javier Malosetti, Milena Salamanca, La Cumparsita, Etiqueta Negra y Emiliano Brancciari, entre otros artistas nacionales y locales.

Según se informó, la apertura que tendrá lugar este sábado a las 19 en las escalinatas del templo mayor platense, estará a cargo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco y bajo el título: "Traigo un pueblo en mi voz". Allí se le rendirá tributo a la cantante que es un ícono de la música popular argentina. El evento tendrá la conducción de Lalo Mir.

El cronograma de actividades por el aniversario de La Plata

Como ya informó EL DIA, las propuestas culturales tendrán lugar desde el sábado 14 al domingo 22 de noviembre con espectáculos de folclore, rock, tango, jazz, música clásica y propuestas emergentes en distintos espacios de la ciudad.

El plato fuerte será el jueves 19 de noviembre, en Plaza Moreno, donde el escenario de los festejos por el 144° aniversario de nuestra ciudad brillará con Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, un emotivo homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra, y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock.

La programación de la Semana Cultural también incluirá un festival de jazz, una milonga y música emergente.

Por otro lado, el martes 17 de noviembre el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886. La jornada coincidirá con la puesta en marcha de su primer sistema de climatización frío-calor.

En tanto que como parte del mes aniversario, el domingo 15 a las 17 se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte La Plata en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. Y el viernes 20 de noviembre a las 19, en el Coliseo Podestá se realizará el Jazz Festival de Jazz La Plata Capital. Estarán Javier Malosetti cuarteto, y el trío Hernán Jacinto, Daniel Piazzolla y Daniel Maza, y Kiki Victoria Soul band. La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza, experiencias sonoras, multimedia, música, cine, teatro y site-specific y podrá visitarse de forma gratuita.

Además el jueves 26 la República de los Niños celebrará su 75° aniversario con la puesta en valor de la Casa del Niño, la asunción de más de 60 estudiantes electos del Gobierno Infantil y la incorporación de las figuras de gobernador e intendente infantiles. La jornada contará con propuestas musicales y actividades educativas.

La presentación fue encabezada esta semana por el intendente Julio Alak junto a funcionarios comunales. “La Plata cumple 144 años y lo conmemora con música en las plazas, en los teatros y en los barrios. La Semana de la Música es nuestra manera de ratificar que la cultura es un derecho, que nos une y que nos hace sentir orgullosos de ser platenses”, afirmó Alak.

Estuvieron presentes durante el lanzamiento la secretaria de Cultura de la Municipalidad, Ana Negrete; el asesor general de la Comuna, Jorge Lescano; la secretaria de Producción municipal, Mercedes La Gioiosa; y el secretario General del Municipio, Norberto Gómez; entre otras autoridades.