Los fanáticos de BTS ya comenzaron a copar los alrededores del Estadio Ciudad de La Plata desde la madrugada, con largas filas y una enorme expectativa por el esperado show del grupo surcoreano. Muchos llegaron varias horas antes para asegurarse un buen lugar y aguardan el ingreso general previsto para las 16.30 (el show, a las 20), mientras que los seguidores con acceso VIP comenzaron a entrar desde las 10.

Banderas, remeras con imágenes de sus ídolos, carteles, maquillaje temático y distintos accesorios de color violeta forman parte de la postal que se repite entre los integrantes del ARMY. La emoción se siente en cada rincón, con canciones que suenan entre los grupos, bailes improvisados, fotos y encuentros entre fanáticos que comparten la pasión por la banda.

Con las vallas organizando las filas y una multitud que crece con el correr de las horas, el movimiento promete intensificarse todavía más pasado el mediodía, cuando se espera la llegada de nuevos seguidores. La espera se convirtió en una verdadera fiesta para los fans, que transformaron la previa en una experiencia colectiva marcada por la música, la amistad y la ilusión de ver a BTS en La Plata.

CORTES

El perímetro principal estará delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26. Sin embargo, las restricciones no se limitarán a ese sector: también habrá cortes en otras intersecciones, que se aplicarán de manera progresiva según la cantidad de público y las necesidades de circulación.

Entre los principales puntos afectados se encuentran la calle 32, entre 19 y 25, donde habrá un corte de tránsito; la intersección de avenida 25 y 526, donde se implementarán restricciones vehiculares y ordenamiento peatonal para el ingreso a Campo B y Platea B; y la esquina de calle 23 y avenida 526, donde se organizará el acceso a Campo Norte y Cabecera Norte.

El ordenamiento también alcanzará sectores estratégicos de ingreso a la Ciudad, como la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, avenida 7 y 32, y 13 y 32. Los micros que trasladen espectadores desde otras localidades serán derivados al sector de avenida 25, entre 520 y 514.

Cabe destacar que Trenes Argentinos puso horarios especiales para los tres días de show que brindará la banda coreana: el último viaje saldrá desde la estación de La Plata a las 0:30 horas sin paradas intermedias.

¿CÓMO INGRESAR AL ESTADIO ÚNICO PARA LOS RECITALES DE BTS?

Además de conocer los cortes de tránsito, los espectadores deberán verificar con anticipación el sector indicado en sus entradas. La organización estableció accesos diferenciados para distribuir al público y agilizar el ingreso al predio.

Quienes tengan entradas para Cabecera Norte deberán ingresar por la intersección de 526 y 23. En tanto, los asistentes con localidades para Campo B y Platea B tendrán que dirigirse a avenida 25 y 526.

Por su parte, el acceso para quienes concurran a Campo, Cabecera Sur y Platea A estará ubicado en avenida 32 y 21.

La boletería funcionará en 20 y 32. La recomendación para los fanáticos es revisar los datos de su entrada antes de salir de sus casas y contemplar tiempo adicional para llegar, debido a las restricciones vehiculares y a la gran cantidad de personas que se espera en la zona.

La organización de los accesos será especialmente importante en las horas previas al comienzo de cada espectáculo, cuando se prevé una mayor concentración de seguidores en los alrededores del estadio.

ESTACIONAMIENTO

Se habilitarán tres sectores de estacionamiento identificados como Los Tilos, Parking B y Parking C.

El ingreso al estacionamiento Los Tilos se realizará por las calles 21 y 522, mientras que para acceder al Parking B se deberá ingresar por calle 26, doblar en 527 y utilizar el portón ubicado en avenida 25 y 527.

Por su parte, el acceso al Parking C será por calle 26, con desvío en 528 e ingreso a través del portón situado sobre esa misma calle.

Además, se dispondrá de un punto de encuentro denominado "Tu traslado a casa" sobre calle 26 entre 528 y 529.

RETIRO Y VALIDACIÓN DE ENTRADAS

Quienes hayan comprado sus entradas dentro de los diez días previos al espectáculo deberán retirarlas presencialmente en la boletería del estadio, ubicada en bulevar 20 y avenida 32 de 15:00 a 21:00.

El trámite deberá realizarlo personalmente el titular de la compra, quien tendrá que presentar su DNI y la tarjeta física utilizada para efectuar el pago. Ambos documentos serán validados antes de entregar las entradas.

En caso de que el titular no pueda asistir, podrá autorizar a un tercero mediante una carta de autorización legalizada por escribano público o con firma certificada por una entidad bancaria.

La autorización deberá presentarse en formato físico original y cumplir con los requisitos legales y datos obligatorios detallados en www.allaccess.com.ar/event/bts.

OBJETOS PROHIBIDOS

No estará permitido ingresar al estadio con cámaras fotográficas profesionales con lentes extraíbles, cámaras de video, banderas, paraguas, palos para selfies, bolsos grandes, sustancias ilegales, armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, explosivos, líquidos o gases inflamables.

Tampoco podrán introducirse conservadoras, punteros láser, equipos de comunicación tipo handy, camisetas de clubes o países, bebidas alcohólicas o energéticas, alimentos y bebidas, drones, mates, animales, pelotas, instrumentos musicales, computadoras, carteles políticos o religiosos, cascos de moto o bicicleta, vehículos de cualquier tipo, carpas, sillas ni bocinas de aire.

ACCESIBILIDAD

Las personas con discapacidad motriz que cuenten con entrada podrán acceder a la platea accesible de manera individual o junto a un acompañante. En todos los casos, cada persona deberá contar con su propia entrada, que podrá corresponder a cualquier sector.

El ingreso se realizará por la puerta 3, ubicada en avenida 25 y 526, donde personal de accesibilidad acompañará a los asistentes desde el acceso hasta su ubicación.

La capacidad del sector es limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Además, se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por razones de seguridad, las personas usuarias de sillas de ruedas no podrán ubicarse junto al vallado frontal del escenario.

OBJETOS PERMITIDOS

Los espectadores podrán ingresar con botellas plásticas vacías de hasta 500 mililitros, lightsticks oficiales de BTS con pilas, bolsos y riñoneras, cámaras digitales sin lentes extraíbles, encendedores pequeños, perfumes, maquillaje y medicamentos.

También estarán permitidos los impermeables para lluvia, coches de bebé, productos de higiene personal, repelentes de insectos, largavistas, teléfonos celulares, alcohol en gel, sombreros, gorras y baterías recargables.

En el caso de los bolsos y las riñoneras, se permitirá un máximo de uno por persona, con dimensiones de hasta 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 20 de alto.

SERVICIOS

El predio contará con puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas distribuidos en distintos sectores del estadio, además de ambulancias ubicadas en puntos estratégicos de sus inmediaciones.

También habrá baños disponibles en sectores exteriores y puntos de hidratación tanto dentro del estadio como en espacios cercanos a los accesos.

ENTRADAS DIGITALES

Para ingresar a los recitales, los asistentes deberán activar sus entradas desde el sitio web de All Access, iniciando sesión en su cuenta, seleccionando la opción "Mis Entradas" y siguiendo los pasos correspondientes a su compra.

Posteriormente, tendrán que descargar la aplicación Quentro en sus teléfonos celulares, ingresar el correo electrónico asociado a las entradas y colocar el código de verificación de cuatro dígitos que recibirán por correo electrónico.

Una vez completado el procedimiento, las entradas estarán disponibles en la aplicación y deberán presentarse directamente desde allí al momento de ingresar al estadio.

El código QR se actualizará cada 15 segundos y no se aceptarán capturas de pantalla ni entradas impresas. Por este motivo, se recomienda contar con suficiente batería en el celular y mantener el brillo de la pantalla alto al momento del acceso.