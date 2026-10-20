La expectativa por la llegada de BTS a la Argentina ya se hace sentir en La Plata y, desde hoy martes 20 de octubre, hay paradas obligadas antes de los recitales: el puesto oficial de merchandising de la banda surcoreana, instalado en las inmediaciones y dentro del Estadio Único Diego Armando Maradona. A las 10 de la mañana abrieron las puertas y "había poco stock", según fans.

La venta estará disponible únicamente hasta el sábado 24 de octubre, en avenida 32 y 20. Uno de los datos más importantes para los seguidores de ARMY es que no hace falta tener entrada para los shows para ingresar al puesto y comprar los productos. Aunque tienen horarios especiales: los Vip de 10 a 15 mientras que resto desde las 16.30

La oferta incluye una amplia variedad de artículos vinculados con BTS y su nueva etapa musical, con el álbum ARIRANG y la gira internacional como protagonistas. Hay accesorios para acompañar los recitales, objetos coleccionables y prendas de indumentaria con diseños de la banda y de la gira por La Plata y Sudamérica.

Entre los productos más buscados aparece el lightstick oficial, uno de los símbolos de los seguidores de BTS, que tiene un precio de $140.000. También se ofrecen adornos luminosos con las inscripciones BTS, ARIRANG y ARMY, a $22.000; el soporte para el lightstick, a $55.000; y un paquete de tres pilas AAA, a $3.000.

El catálogo se completa con sellos oficiales de la gira, a $40.000; correas multistrap, a $50.000; y llaveros de peluche, a $60.000. También hay mini patinetas, a $42.000, y otros accesorios para quienes buscan llevarse un recuerdo de la visita de la banda.

En materia de indumentaria, los precios varían según el producto. Las gorras cuestan $120.000, mientras que las camperas Wind Jacket se venden a $280.000 y los buzos con cierre Zip-up Hoodie, a $390.000. El conjunto de buzo y pantalón alcanza los $480.000, el precio más alto entre los artículos informados.

Las remeras también ocupan un lugar importante dentro de la propuesta: el modelo de la gira por Buenos Aires cuesta $170.000, el de la gira sudamericana $140.000 y las remeras tipo top, $110.000. Además, hay remeras Army Numbers dedicadas a los integrantes V, Jin, Suga, RM, J-Hope, Jung Kook y Jimin, con un valor de $230.000.

La lista de prendas y accesorios incluye bufandas a $70.000, musculosas a $80.000, bandanas a $45.000, pañuelos a $65.000, colitas para el pelo Scrunchie a $38.000 y vinchas a $45.000.

A la propuesta se suma el quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG, que se vende a $75.000. En cuanto a la indumentaria, los talles disponibles van del S al XL.