De la mítica pizzería de Plaza Rocha a dar cursos gratuitos: la nueva vida de Carloncho

A casi ocho años del cierre de su histórica pizzería, Carloncho realizará este sábado una masterclass de pizzas en el Club de los Abuelos ubicado en calle 60 entre 20 y 21 con la intención de capacitar tanto a vecinos como a los emprendedores de la ciudad.



La propuesta está impulsada por la Fundación M.A. Korn junto con la Dirección de Acción Territorial y la Secretaría de Relaciones con la comunidad de la Municipalidad de La Plata, con el fin de acercar capacitaciones gastronómicas abiertas y gratuitas para distintos sectores de la comunidad.



Según explicaron desde la organización, el encuentro permitirá que los asistentes conozcan de primera mano las técnicas, procesos y secretos por parte de uno de los pizzeros más reconocidos de La Plata.



Asimismo, la jornada estará abierta tanto para quienes buscan una salida laboral como para vecinos que simplemente quieran aprender y compartir una experiencia gastronómica diferente.

Un histórico pizzero de la ciudad estará a cargo



Carlos Alberto Barrese, más conocido como Carloncho, es un reconocido y legendario pizzero platense que fue el dueño de una histórica pizzería ubicada frente a Plaza Rocha durante casi 40 años.



Su vida cobró gran notoriedad pública por su historia de superación: superó una dura infancia en institutos de menores, viajó a Nueva York donde se formó como maestro pizzero, regresó a La Plata para abrir su propio negocio y también incursionó en la política local.



En 2019, un año después del cierre definitivo de su tradicional pizzería, llegó a pedir ayuda dado que se encontraba en situación de calle por la crisis económica de aquel momento. “Se me borraron todos los proyectos que tenía y vine a pedir ayuda a Sumando Voluntades porque no quiero que me dejen morir en la calle”, recordaba.



En la actualidad, Carloncho tiene 86 años y vive en la Fundación Macón, en 63 entre 153 y 154, donde encontró un nuevo propósito que consiste en enseñar a hacer pizza a quienes buscan una salida laboral.