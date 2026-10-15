El ex Comercial San Martín frena sus actividades por el incendio

Las clases en la Escuela Secundaria 31 (ex Comercial San Martín) quedaron suspendidas para hoy y mañana tras el incendio que sufrió ayer a la mañana un sector del histórico edificio de 46 entre 2 y 3.

Según se pudo saber, los resultados preliminares de las pericias indicarían que cables de larga data se habrían recalentado de tal forma que se inició el incendio en un espacio contiguo al restaurado salón de actos.

Un auxiliar dio aviso de las llamas y una densa humareda se apoderó del corazón de manzana, lo que llamó la atención de vecinos de la zona. De inmediato se hizo lugar al operativo de evacuación, con la ayuda de los docentes, directivos y auxiliares, ante la llegada de tres dotaciones de bomberos y personal policial. No hubo heridos, informaron fuentes consultadas por este diario.

Según informaron en el consejo escolar de La Plata, el operativo de limpieza comenzará hoy temprano y se extenderá hasta mañana. Si resulta necesario continuarán el fin de semana. La idea es que se puedan retomar las clases el próximo lunes.

Las paredes de varios sectores del colegio quedaron tiznadas y será arduo el trabajo para limpiar los distintos sectores afectados.

El siniestro comenzó cerca de las 11 de la mañana y se suspendieron todas las actividades inmediatamente. En el turno mañana hay cerca de 700 alumnos. Entre todos los turnos, concurren más de 1.260 estudiantes.

Todos pensaron que se había incendiado el salón de actos, pero en realidad fue un espacio multiuso en el que se produjo el foco ígneo. En ese lugar hay muchos cables que estarían cubiertos con un caño de metal, ya que la instalación no habría sido actualizada.

En medio de los trabajos de los bomberos, muchos padres se fueron enterando por la información que brindó eldia.com y llegaron a la escuela para retirar a sus hijos y constatar que se encontraban en buen estado de salud.

Se pudo en esas horas diversos elementos escolares quemados como sillas, bancos y pizzarrones. También se observaron manchones negros en las paredes por las densas columnas de humo, como así también hubo vidrios estallados.

El acceso al edificio estaba cercado ayer a la tarde por una precaria cinta y algunas sillas del colegio. La Bandera Nacional quedó envuelta arriba de la puerta de acceso a la escuela.

BARRIO CONVULSIONADO

El barrio estuvo convulsionado, no bien se desató el siniestro, con la salida de los alumnos, docentes, autoridades y auxiliares, las autobombas y el personal policial y municipal que llegó al lugar.

Egresados del establecimiento intentaron comunicarse con las autoridades para ayudar a la comunidad educativa.