Estatales y docentes bonaerenses cuándo cobro: el cronograma de pago de los salarios de septiembre 2026

A la espera de un llamado a negociar en paritarias, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya tienen definido el cronograma de cobro correspondiente a los salarios de septiembre. Sin aumento ya que no hubo oferta este mes, los pagos comenzarán el miércoles 30 de septiembre y se extenderán hasta el 7 de octubre.
El cronograma se conoce tras una reunión de la administración bonaerense con los gremios en la que no formalizó una propuesta de aumento salarial ni dio pistas respecto de cómo será la oferta y si se aplicará en tramos.
Cabe recordar que la gestión de Axel Kicillof aplicó su última suba de 7% escalonada, con un 5% para julio y otro 2% para agosto (a cobrar en el sueldo de septiembre). Mientras que en octubre no hubo ajuste, los gremios deberán aspirar a recuperar “lo perdido” en el cobro de noviembre.
En el caso de los sueldos a cobrar, el primer turno será para los empleados de la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, que percibirán sus haberes el 30 de septiembre. Mientras que los últimos serán, como es habitual, los docentes.
El cronograma de cobro de los estatales bonaerenses
Miércoles 30 de septiembre
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Jueves 1 de octubre
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Viernes 2 de octubre
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Lunes 5 de octubre
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
CORFO
Ente Administrador Astillero Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Martes 6 de octubre
Poder Judicial
Miércoles 7 de octubre
Dirección General de Cultura y Educación
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