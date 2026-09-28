Estatales y docentes bonaerenses cuándo cobro: el cronograma de pago de los salarios de septiembre 2026

A la espera de un llamado a negociar en paritarias, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya tienen definido el cronograma de cobro correspondiente a los salarios de septiembre. Sin aumento ya que no hubo oferta este mes, los pagos comenzarán el miércoles 30 de septiembre y se extenderán hasta el 7 de octubre.

El cronograma se conoce tras una reunión de la administración bonaerense con los gremios en la que no formalizó una propuesta de aumento salarial ni dio pistas respecto de cómo será la oferta y si se aplicará en tramos.

Cabe recordar que la gestión de Axel Kicillof aplicó su última suba de 7% escalonada, con un 5% para julio y otro 2% para agosto (a cobrar en el sueldo de septiembre). Mientras que en octubre no hubo ajuste, los gremios deberán aspirar a recuperar “lo perdido” en el cobro de noviembre.

En el caso de los sueldos a cobrar, el primer turno será para los empleados de la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, que percibirán sus haberes el 30 de septiembre. Mientras que los últimos serán, como es habitual, los docentes.

El cronograma de cobro de los estatales bonaerenses

Miércoles 30 de septiembre

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Jueves 1 de octubre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Viernes 2 de octubre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Lunes 5 de octubre

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión Provincial por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

CORFO

Ente Administrador Astillero Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich"

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Martes 6 de octubre

Poder Judicial

Miércoles 7 de octubre

Dirección General de Cultura y Educación

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