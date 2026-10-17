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La Región

FOTOS | Fiebre por BTS: baile, juegos y coreano en un encuentro de fans en La Plata

Gonzalo Calvelo/El Día

Por Redacción

La jornada “KPOP La Plata: Especial de BTS” convocó a seguidores del grupo surcoreano, conocidos como ARMY, y a quienes buscan acercarse a su música y cultura. Hubo presentaciones de baile, trivias, sorteos, talleres y actividades gratuitas.

Gonzalo Calvelo/El Día

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El fenómeno del K-pop tuvo su propio punto de encuentro en La Plata. Los fanáticos de BTS se reunieron en el Club Ateneo Popular para compartir una jornada con música, baile, juegos y distintas propuestas vinculadas con la cultura surcoreana. La actividad incluyó desde clases de idioma coreano hasta espacios dedicados a la vestimenta tradicional y moderna de ese país.

El encuentro se realizó bajo el nombre “KPOP La Plata: Especial de BTS” y estuvo destinado tanto a los seguidores de la banda, conocidos como ARMY, como al público interesado en descubrir más sobre la música y las costumbres de Corea del Sur.

Gonzalo Calvelo/El Día

Gonzalo Calvelo/El Día

Durante la jornada hubo presentaciones de baile, competencias de random dance —en las que los participantes deben reconocer y bailar distintas canciones—, juegos, trivias y sorteos. Las propuestas permitieron que los asistentes compartieran su pasión por el grupo y participaran de actividades relacionadas con el universo del K-pop.

La programación también incluyó puestos con productos vinculados al género, espacios de clubes de fans y sectores preparados para sacarse fotografías. A eso se sumaron experiencias de realidad virtual y una zona dedicada a los videojuegos, que ampliaron las opciones para los visitantes.

Organizada por KPOP La Plata City y producida por Vladimir Benítez y Pierina Aguilar, la actividad tuvo entrada gratuita y se desarrolló entre el mediodía y las 19. La propuesta convirtió al Club Ateneo Popular en un espacio de encuentro para los seguidores de BTS y para quienes se acercan cada vez más a la cultura surcoreana.

Gonzalo Calvelo/El Día

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