La inteligencia artificial como aliada de la medicina

Mientras los pacientes incorporan herramientas digitales para buscar explicaciones sobre sus síntomas, la medicina también comienza a utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas concretos de diagnóstico, investigación y organización sanitaria. Ya no se trata solamente de una tecnología experimental: sus aplicaciones empiezan a integrarse a distintos procesos de atención.

Uno de los campos de mayor desarrollo es el diagnóstico por imágenes. Los algoritmos pueden analizar tomografías, resonancias magnéticas, mamografías y radiografías, identificar regiones sospechosas y señalar posibles anomalías para que luego sean evaluadas por un especialista. En determinados estudios, estas herramientas demostraron mejorar la detección de lesiones pulmonares, fracturas, hemorragias cerebrales y signos tempranos de cáncer.

La velocidad de procesamiento es una de sus principales ventajas. Mientras un profesional debe revisar individualmente cada estudio, un sistema de inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de imágenes en pocos segundos. Esto permite colaborar en la identificación de casos que requieren atención prioritaria y agilizar los tiempos de respuesta.

También existen aplicaciones destinadas a la gestión hospitalaria. Algunos sistemas permiten anticipar la ocupación de camas, organizar turnos, identificar pacientes con mayor riesgo de complicaciones y colaborar en la administración de recursos. Otros utilizan modelos de procesamiento del lenguaje para analizar historias clínicas electrónicas y resumir información relevante.

En Argentina, universidades nacionales, el CONICET y equipos de investigación vinculados a instituciones como el Instituto de Cálculo de la UBA participan en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados a distintas áreas de la medicina, entre ellas la oncología, las enfermedades cardiovasculares y las patologías neurológicas.

LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

El avance también alcanza a la investigación clínica. La posibilidad de procesar grandes bases de datos permite explorar relaciones entre factores genéticos, tratamientos y evolución de enfermedades, y abre nuevas perspectivas para el desarrollo de una medicina más personalizada.

Pero la incorporación de estos sistemas exige controles. Los algoritmos deben entrenarse con información representativa, someterse a validaciones científicas y ser auditados de manera permanente, ya que un sistema puede reproducir errores o sesgos presentes en los datos con los que fue desarrollado.

Otro aspecto central es la confidencialidad. Las historias clínicas y los estudios contienen información especialmente sensible, por lo que su utilización en plataformas digitales requiere garantías de protección y seguridad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que estas tecnologías pueden fortalecer los sistemas sanitarios, siempre que se apliquen bajo criterios de transparencia, supervisión humana, seguridad y responsabilidad.