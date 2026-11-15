La jubilada que sigue profesionales en las redes

Graciela tiene 68 años, es docente jubilada y utiliza Facebook y YouTube para seguir a profesionales que hablan sobre presión arterial, alimentación y dolores articulares. Sus hijos le enseñaron a utilizar inteligencia artificial y alguna vez recurrió a ella para consultar por síntomas o comprender un informe médico.

“Es impresionante la cantidad de información que hay, pero también me genera desconfianza. A veces uno lee algo y enseguida piensa que puede tener una enfermedad grave. Por eso trato de no sacar conclusiones sola y siempre llevo mis dudas al médico”, cuenta.

Su testimonio resume una tensión que atraviesa a pacientes y profesionales: nunca hubo tanta información disponible, pero tampoco tantas posibilidades de encontrar explicaciones contradictorias, incompletas o directamente falsas.