Tras el secuestro de vehículos, los conductores de aplicaciones reclamarán en la Municipalidad

Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, los conductores de aplicaciones llevarán a cabo una concentración en el frente de la Municipalidad para reclamar seguridad y libertad a la hora de trabajar.

Según detallaron, la convocatoria buscar reunir a los trabajadores de aplicaciones con el propósito de reclamar su derecho a que los "dejen trabajar tranquilos". La protesta tendrá lugar en la Municipalidad de La Plata y se espera la presencia de los conductores de motos y autos que prestan servicio a través de estas plataformas.

Bajo ese reclamo, los manifestantes buscarán visibilizar sus demandas ante las autoridades locales y exigir respuestas concretas a sus reclamos, con el objetivo de poder desempeñar sus trabajo a diario.

Los controles

Las tareas se desarrollaron en inmediaciones de la Estación de Trenes y alcanzaron a vehículos que prestaban servicios a través de Uber, Cabify y DiDi.

La Municipalidad de La Plata llevó adelante un operativo de control de vehículos que prestan servicios de transporte mediante aplicaciones, que tuvo como resultado el secuestro de 15 unidades: siete de Uber, uno de Cabify y seis de DiDi.

El procedimiento se desarrolló por la mañana en inmediaciones de la Estación de Trenes, donde agentes municipales realizaron tareas de fiscalización para verificar la actividad de los vehículos que circulaban por el sector.

Durante los controles, los inspectores constataron que las unidades retenidas se encontraban realizando viajes solicitados mediante aplicaciones y no cumplían con la normativa vigente, por lo que se dispuso su secuestro y traslado.