Siguen las colas eternas por el GNC: hubo piquetes en distintos puntos de La Plata

La crisis del GNC se profundizó este martes en La Plata con el cierre de otras tres estaciones de servicio que expendían exclusivamente ese combustible. De esta forma, quedaron aún menos surtidores disponibles en medio del faltante que desde hacía 12 días afectaba a choferes y particulares que dependen de ese insumo para trabajar o movilizarse.

En una recorrida realizada por EL DIA, se constató que durante la jornada permanecieron cerrados los surtidores de marcas como YPF, PUMA y AXION ubicados sobre la avenida 122, en el límite con Berisso.

Cabe recordar que desde la semana anterior sólo seis estaciones de servicio habían tenido la posibilidad de vender GNC, debido a que contaban con contratos firmes con la empresa distribuidora.

El resto de las 39 estaciones de servicio de la Región contaban con contratos interrumpibles, situación que derivó en la suspensión de la venta de GNC y generó un cuello de botella en cuatro estaciones de La Plata, una de Berisso y otra de Ensenada.

Durante el fin de semana se habían formado filas de hasta siete cuadras para cargar combustible. Sin embargo, el lunes la situación se agravó y este martes el escenario fue aún más complejo.

En un marco de bronca e indignación, durante la mañana se registraron largas filas en la estación de servicio ubicada en 72 y 24. Allí, los conductores montaron una manifestación espontánea que incluyó la quema de ramas y cartones.

Según se informó, el piquete afectó ambas manos de la avenida Circunvalación y obligó a modificar la circulación en la zona.

Más protestas

Conductores de La Plata, Berisso y Ensenada también se concentraron en el acceso a la Autopista, en la intersección de las avenidas 120 y 32, para reclamar la normalización del suministro de Gas Natural Comprimido en las estaciones de servicio de la Región.

La medida fue impulsada por choferes de taxis, remises y fletes, quienes durante el fin de semana habían mantenido reuniones para evaluar el impacto de la escasez de combustible en sus actividades laborales.

La protesta, convocada bajo la consigna "Basta de restricción al GNC", incluyó además una movilización hacia la Municipalidad y la sede de Camuzzi.

Según se informó, durante la mañana representantes de los sectores en reclamo y funcionarios municipales mantuvieron un primer acercamiento. En ese marco, se esperaba una instancia de diálogo en el Palacio Municipal de 12 entre 51 y 53.

Con el correr de las horas, las protestas se extendieron a otros puntos de la Ciudad. Por la tarde, además del corte en 72 y 24, también se registró una manifestación en la estación de servicio de 44 y 143, donde se observaban varias cuadras de cola de vehículos a la espera de cargar GNC.

Los organizadores también habían anunciado movilizaciones hacia las sedes de la Gobernación bonaerense y de la Municipalidad, junto con interrupciones en la circulación en el cruce de las avenidas 13 y 32, y en las avenidas 44, 60 y 520.

Representantes del sector explicaron que la iniciativa surgió inicialmente desde el Sindicato de Remises, aunque luego se extendió al resto de los trabajadores del transporte y a particulares, debido a que la falta de insumo perjudicaba por igual a todos los conductores que dependen del GNC para circular.

El problema con el GNC comenzó el viernes 12 de junio, cuando el descenso de las temperaturas provocó restricciones en el expendio del combustible, considerado vital para gran parte del transporte público y también para numerosos vecinos del Gran La Plata que utilizan vehículos con equipos de gas para reducir los costos de movilidad.

