Denuncian que "todo un barrio está sin agua hace una semana" en la zona oeste de La Plata

Un grupo de vecinos del Barrio Santa Ana, por la zona de Melchor Romero en el oeste de La Plata, se contactó con este medio para denunciar que "todo el barrio está sin agua hace una semana".

"Soy discapacitada porque tengo una disminución visual y vivo con mi hermano que está con movilidad reducida porque tiene un clavo en una pierna. No podemos movernos a pedir agua todos los días. Tienen que solucionar el problema", acusó una de las frentistas.

Otro apuntó que dependen de "la voluntad vecinal". "Desde hace una semana salimos a mendigar agua a los que viven cerca; es insólito", agregó.

Una de las voces aportó que "hemos tenido que caminar más de diez cuadras para rastrear vecinos que tengan agua y acarrear baldes hasta nuestras casas". "No se puede vivir así. No nos podemos bañar ni tomar nada", concluyó.