Posta móvil de Anses en La Plata para hacer trámites: días y horarios

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que, mediante sus operativos de atención en diferentes ciudades argentinas, responde consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.

Esta semana, la posta móvil está en 416 y 147 de Arturo Seguí, desplegando el operativo UDAN. Será durante las jornadas de hoy lunes y mañana martes en el horario de 9 A 14.

En este sentido, los interesados deben acercarse con DNI y la documentación requerida, para efectuar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

Las ubicaciones, días y horarios se pueden consultar aquí: https://www.anses.gob.ar/operativos-territoriales

Cómo pedir turno en Anses

Por otro lado, Anses recordó que ahora los ciudadanos pueden optar por el lugar en donde deseen realizar su trámite al solicitar un turno. Para ello deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.

2. Elegir Solicitar un turno.

3. Elegir el trámite deseado.

4. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

5. Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia.

6. Seguir los pasos que indica el sistema.

Esta modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado. Además, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.