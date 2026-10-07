Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Salvi Goñi, el pequeño hincha de Estudiantes que pasó de hacerse viral a estar en la despedida de Messi

Por Redacción

Salvi Goñi, el pequeño hincha platense de Estudiantes que se hizo conocido en las redes sociales por sus videos futboleros, vivió una noche que difícilmente olvidará: con apenas 5 años, fue uno de los chicos que acompañó a la Selección Argentina durante el himno en la despedida de Lionel Messi del equipo nacional.

Salva llegó al campo de juego como invitado de una reconocida marca de comidas rápidas y formó parte del grupo de 12 niños que tuvo el privilegio de estar junto a los futbolistas argentinos durante uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La escena tuvo además un condimento especial. A pocos metros de él estuvieron varios de los hijos e hijas de los propios jugadores de la Selección. Entre ellos, los chicos de Lionel Messi, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, entre otros. Así, Salva compartió el centro de la escena con algunos de los pequeños que pocas veces acompañan en cancha a sus padres en los partidos.

Para el nene platense no fue, sin embargo, su primer contacto con la Selección. Su historia en las canchas había comenzado algunos meses atrás, cuando en marzo tuvo la oportunidad de asistir al partido que Argentina disputó frente a Zambia en La Bombonera.

Salva se convirtió en los últimos tiempos en un pequeño símbolo entre los hinchas de Estudiantes. Sus videos en Instagram y TikTok, habitualmente vinculados a su pasión por el Pincha, comenzaron a ganar repercusión y lo llevaron a protagonizar diferentes momentos que rápidamente se hicieron virales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?