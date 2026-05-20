Se suman más reclamos por ratas en escuelas de La Plata

La preocupación por las condiciones sanitarias en escuelas de La Plata sigue creciendo y en las últimas horas se conoció un nuevo reclamo que involucra a la Escuela Normal N°3 y la EGB N°1 “Francisco A. Berra”, donde familias denunciaron la aparición de ratas y alacranes dentro del establecimiento.

Según relataron padres y madres de alumnos, la situación se viene registrando desde la semana pasada y generó alarma entre estudiantes y docentes. De acuerdo a los testimonios, en el jardín y sectores de primaria aparecieron alacranes, mientras que en el área de secundaria se detectaron roedores.

“Esto no es de ahora, viene de la semana pasada. Nuestros hijos vieron caca de laucha. El tema es que no limpian como tienen que limpiar ni tampoco desinfectan. A mi hija le pasó una rata por los pies y los cambiaron a la biblioteca”, expresó una madre indignada por lo ocurrido.

El caso se suma a otros reclamos recientes en establecimientos educativos de la ciudad, donde las familias vienen denunciando problemas de infraestructura, falta de higiene y presencia de plagas dentro de las escuelas.

Frente a la preocupación creciente, desde la institución enviaron un comunicado dirigido a las familias en el que confirmaron la aparición de alacranes y detallaron que especialistas del CONICET y del área de Toxicología visitaron el establecimiento para asesorar a los equipos directivos.

“Familias: Ante la aparición de alacranes en la secundaria y patio de primaria recibimos la visita de profesionales del CONICET y toxicología para conversar con los miembros de los equipos directivos de toda la institución”, señala el mensaje difundido por la escuela.

Además, informaron que el pasado jueves realizaron una reunión informativa abierta a las familias para explicar las medidas preventivas que se están llevando adelante dentro del establecimiento educativo.

Mientras tanto, padres y madres exigen soluciones urgentes y reclaman tareas de limpieza profunda y desinfección para garantizar condiciones seguras para los alumnos