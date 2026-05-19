Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

La Ciudad

Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"

Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
19 de Mayo de 2026 | 13:25

Escuchar esta nota

Dos escuelas de La Plata pusieron en común la problemática de la invasión de roedores en áreas de constante circulación de estudiantes, tales como aulas, pasillos, baños y sus respectivos comedores. En este marco, las comunidades educativas manifestaron su preocupación por tratarse de especies transmisoras de enfermedades y alertaron que "está en juego la salud de nuestros hijos". Al mismo tiempo, reclamaron medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias y educativas.

Desde la Secundaria N° 16 de Los Hornos consignaron: "Estamos en estado de alerta ante una alarmante invasión de roedores, incluyendo ratas y lauchas, que afecta gravemente las instalaciones del establecimiento".

"La presencia masiva de estos animales genera una profunda preocupación ante un riesgo inminente para la salud y la seguridad de los chicos y del personal. Los roedores están en aulas, pasillos, patios y otras áreas comunes, lo que compromete las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el desarrollo normal de las actividades educativas", expresaron desde el establecimiento ubicado en la avenida 66, entre 153 y 154.

En ese sentido, reclamaron: "Las autoridades competentes tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para controlar y erradicar la plaga. Exigimos una respuesta rápida y soluciones definitivas que garanticen un entorno seguro y saludable para todos los que concurren a la institución". Además, puntualizaron que la situación preocupa especialmente por el riesgo de transmisión de hantavirus, dado que la escuela cuenta con comedor escolar y allí es donde se registra la mayor concentración de roedores.

Por su parte, la comunidad de la Primaria N° 125 de Villa Elvira efectuó un reclamo similar. "Lo que más preocupa es la exposición de los nenes. Desde el verano la escuela está en esta condición de invasión de ratas. Los directivos hicieron las presentaciones correspondientes y ya se han colocado cebos y otros elementos. Sin embargo, la presencia de los animales continúa y la situación es insostenible", relataron.

"Las ratas caminan por entre los pies de los chicos. Los auxiliares incluso tuvieron que limpiar los elementos de educación física porque estaban repletos de heces de roedores. En la cocina aparecen verduras y paquetes de harina con mordidas", detallaron.

En este marco, uno de los damnificados contó una de las situaciones más graves vividas en el edificio de 116 y 82: "A una maestra se le cayó una rata encima; tuvimos que sacar a los nenes del aula y, al revisar, encontramos heces. El animal salió del salón y se fue al baño, pero luego regresó".

Finalmente, expresaron su malestar por la prolongación de la problemática: "Los directivos hicieron los reclamos, pero las autoridades educativas no nos están tomando en serio".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

VIDEO. Así llegó Estudiantes a Río: sin Funes Mori, con Pierani y el 11 inicial casi confirmado para Flamengo

Ya rigen cambios en dos ramales de la línea 273: a qué vecinos afecta y cómo es el nuevo recorrido

Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia

"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales

EN FOTOS | Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- ¿Nazis en La Plata? Misterio por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado

Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de operativos viales en La Plata

Otra mañana polar y sol a pleno este martes en La Plata

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días
Información General
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña
Los médicos bonaerenses salieron a apoyar la Marcha Federal de Salud
Científicos avanzan en un tratamiento celular para retrasar el envejecimiento y mejorar la memoria
Lazos familiares: Argentina se halla en el podio mundial
Deportes
Rojo no vuelve a Estudiantes: Racing tiene todo acordado para que firme su continuidad
Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?
"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales
Medina: “Iremos por los Octavos”
Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA
Espectáculos
Ácido comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal durante los Martin Fierro 2026: ola de críticas en las redes
Rodrigo Lussich estalló por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"
Mirtha Legrand, Martín Fierro a conducción femenina: "Soy de fierro, mientras tenga salud, voy a seguir" 
Greeicy regresa a la Argentina: la reconocida cantante pop se presentará en el marco de su tour “Candela”
Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia, se hizo cargo y pagó una multa carísima
Policiales
El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas
Denuncian a una familia por "amenazas de muerte" en La Granja contra dos feriantes
Muerte del joven en Chascomús: afirman que el detenido por la golpiza vive en La Plata
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario: dos detenidos
Horror y misterio: siguen la ruta del cuerpo que apareció en la CEAMSE de Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla