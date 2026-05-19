Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"

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Dos escuelas de La Plata pusieron en común la problemática de la invasión de roedores en áreas de constante circulación de estudiantes, tales como aulas, pasillos, baños y sus respectivos comedores. En este marco, las comunidades educativas manifestaron su preocupación por tratarse de especies transmisoras de enfermedades y alertaron que "está en juego la salud de nuestros hijos". Al mismo tiempo, reclamaron medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias y educativas.
Desde la Secundaria N° 16 de Los Hornos consignaron: "Estamos en estado de alerta ante una alarmante invasión de roedores, incluyendo ratas y lauchas, que afecta gravemente las instalaciones del establecimiento".
"La presencia masiva de estos animales genera una profunda preocupación ante un riesgo inminente para la salud y la seguridad de los chicos y del personal. Los roedores están en aulas, pasillos, patios y otras áreas comunes, lo que compromete las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el desarrollo normal de las actividades educativas", expresaron desde el establecimiento ubicado en la avenida 66, entre 153 y 154.
En ese sentido, reclamaron: "Las autoridades competentes tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para controlar y erradicar la plaga. Exigimos una respuesta rápida y soluciones definitivas que garanticen un entorno seguro y saludable para todos los que concurren a la institución". Además, puntualizaron que la situación preocupa especialmente por el riesgo de transmisión de hantavirus, dado que la escuela cuenta con comedor escolar y allí es donde se registra la mayor concentración de roedores.
Por su parte, la comunidad de la Primaria N° 125 de Villa Elvira efectuó un reclamo similar. "Lo que más preocupa es la exposición de los nenes. Desde el verano la escuela está en esta condición de invasión de ratas. Los directivos hicieron las presentaciones correspondientes y ya se han colocado cebos y otros elementos. Sin embargo, la presencia de los animales continúa y la situación es insostenible", relataron.
"Las ratas caminan por entre los pies de los chicos. Los auxiliares incluso tuvieron que limpiar los elementos de educación física porque estaban repletos de heces de roedores. En la cocina aparecen verduras y paquetes de harina con mordidas", detallaron.
En este marco, uno de los damnificados contó una de las situaciones más graves vividas en el edificio de 116 y 82: "A una maestra se le cayó una rata encima; tuvimos que sacar a los nenes del aula y, al revisar, encontramos heces. El animal salió del salón y se fue al baño, pero luego regresó".
Finalmente, expresaron su malestar por la prolongación de la problemática: "Los directivos hicieron los reclamos, pero las autoridades educativas no nos están tomando en serio".
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