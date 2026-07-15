Una nena de La Plata tiene la misma enfermedad de Messi y le reclama al IOMA la medicación

Con apenas 8 años, Emma Costas enfrenta una batalla diaria para poder crecer. La niña platense fue diagnosticada en octubre de 2024 con un déficit severo de la hormona de crecimiento, la misma patología que padeció Lionel Messi durante su infancia. Sin embargo, mientras necesita un tratamiento diario e ininterrumpido, su familia denuncia que la burocracia le impide acceder a la medicación.

Su mamá, Daiana Costas, cría sola a Emma y a su hijo Francisco, de 15 años. Además de luchar por la salud de la pequeña, atraviesa una compleja situación económica luego de haber perdido su trabajo y quedar sin cobertura médica.

En diálogo con el móvil de EL DÍA, Daiana contó el difícil momento que atraviesan. "Emma tiene déficit de crecimiento y fue diagnosticada en octubre de 2024. Lamentablemente no tengo trabajo desde el año pasado y estoy en juicio con IOMA. Como no tengo la negativa de ANSES, tampoco puedo acceder al medicamento. Esa negativa no la voy a tener hasta que finalice el juicio. La verdad la estamos pasando muy mal por toda la burocracia que estamos viviendo contra la salud de mi hija", expresó.

La mujer explicó que la situación económica llegó a un punto límite. "Estamos viendo qué vendemos para juntar dinero o apelamos a la ayuda de la gente. No tengo trabajo para solventar la medicación. Vendí mi auto y hasta se me hace imposible pagar el alquiler. Lo que más necesito hoy es un trabajo privado."

Según explicó, el tratamiento tiene un costo prácticamente imposible de afrontar. "La hormona sale alrededor de siete millones de pesos por mes. Emma se inyecta seis días de cada siete y utiliza al menos seis lapiceras mensuales. Conseguimos medicamentos prestados, pero con las colectas es muy difícil llegar a esos montos."

Una enfermedad que también tuvo Lionel Messi

El caso de Emma recuerda al que atravesó Lionel Messi cuando era niño. El capitán de la Selección Argentina también fue diagnosticado con déficit de la hormona de crecimiento y necesitó un tratamiento prolongado para poder desarrollarse.

"Es una patología que muchos conocen porque Messi tuvo lo mismo. Cuando él hacía el tratamiento la dosis costaba muchísimo menos que ahora, pero igualmente ningún club de Argentina podía afrontarlo y por eso terminó yéndose a Barcelona", recordó Daiana.

Emma conoce esa historia y encuentra en el capitán argentino una fuente de inspiración. "A ella le encanta Messi porque dice que si él hizo el tratamiento pudo llegar a ser campeón del mundo. Siempre me pregunta quién lo inyectaba, si era el papá o la mamá, porque a veces las inyecciones duelen. Cuando nosotros la pinchamos, ella canta para distraerse."

Una infancia atravesada por el tratamiento

Más allá de la enfermedad, Daiana describe a Emma como una niña alegre. "Es una nena completamente normal, muy buena alumna, muy buena amiga y le encanta dibujar."

Sin embargo, explica que el tratamiento no se limita únicamente a la medicación. "Ella necesita hacer natación porque tiene que mejorar su curva de crecimiento y aumentar de peso. Este año no pude pagarle porque estoy sin trabajo. El deporte les hace muy bien a estos chicos."

También señaló que la enfermedad requiere otros tratamientos complementarios. "No se considera una discapacidad, pero ellos necesitan muchísimas cosas paralelas. Emma tiene la mandíbula más chica porque no creció correctamente y necesita una ortodoncia especial. Muchas veces las obras sociales no cubren todo eso. Siempre parece que primero está la burocracia y después los derechos de los chicos."

Cómo comenzó el conflicto

Daiana contó que la situación se agravó cuando debió priorizar el acompañamiento de su hija. "Yo pedí una licencia para poder acompañar a Emma y terminé perdiendo mi trabajo por problemas de salud propios. Podía hacer tareas administrativas y al mismo tiempo acompañar a mi hija. Soy madre y tengo que estar presente. No tengo problemas en trabajar ni en pagar una niñera, pero también tengo la responsabilidad de cuidar a mis hijos."

La mujer sostiene que la pérdida del empleo derivó en la interrupción de la cobertura médica y en un largo conflicto judicial. "Ellos apelan y todo esto se sigue estirando. Venimos así desde noviembre y ahora encima llega la feria judicial."

La Justicia ordenó restituir la cobertura

La situación derivó en una presentación judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la reincorporación provisoria de Daiana Costas, además de restablecer la cobertura médica y los beneficios asistenciales para ella y todo su grupo familiar.

En la resolución judicial se destaca que Emma atraviesa "una enfermedad de largo tratamiento que requiere cobertura médica ininterrumpida", y que el Estado ya había sido informado sobre la necesidad urgente de garantizar la continuidad del tratamiento.

"Necesito un trabajo para salir adelante"

Mientras espera que la situación judicial se resuelva, Daiana asegura que sobrevive gracias a la ayuda de familiares, amigos y dos estudios jurídicos que la representan. "No tengo ningún subsidio. Mi familia y la gente me están ayudando como pueden. Incluso mi abogada llegó a pagarme la luz porque no puedo generar ingresos."

Y concluyó con un pedido que, asegura, es hoy su principal preocupación. "Tengo varios meses por delante hasta la audiencia. Me encuentra sin trabajo, con los servicios vencidos, el alquiler atrasado y hasta con poca comida en la heladera. Yo sé que no puedo vivir de una colecta. Lo que más necesito es un trabajo para poder mantener a mis hijos y seguir pagando el tratamiento de Emma. En mis redes sociales está publicada toda nuestra historia para quien quiera conocerla."

Por último, para poder comunicarse con su mamá Daiana y ayudarla, podrán hacerlo al celular: 2213106249 o comunicarse a sus redes sociales: @emmitacrece o @costasdaiana .