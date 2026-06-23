Una pizzería de La Plata apagará su horno: "Tenemos la esperanza de que nos volvamos a encontrar"

El adverso panorama económico que afronta el rubro gastronómico en La Plata suma una nueva persiana baja a partir de las próximas jornadas. Una pizzería ubicado en el centro de Tolosa, a través de un emotivo mensaje en sus redes, anunció el cierre de sus actividades y los responsables informaron que el próximo viernes será el último día con el horno en marcha.

En su despedida, los encargados de Don Teo -ubicada en 2 y 530 de Tolosa- agradecieron a la comunidad por el acompañamiento y el apoyo a su proyecto. En esa línea, destacaron la felicidad de haber compartido mesas, cumpleaños y cenas familiares cada fin de semana. "Llegó el momento de apagar el horno y culminar esta hermosa etapa. Con mucha emoción y el corazón lleno de gratitud, les contamos que el viernes 26 de junio cerramos nuestras puertas", escribieron.

La pizzería al corte Don Teo, otro comercio que cierra en los próximos días

"Gracias por el aguante, las charlas y por apoyar nuestro sueño durante todo este tiempo en Tolosa. Fue un verdadero placer hacer lo que más nos gusta para ustedes, dejando en claro que aquí el principal ingrediente fueron ustedes", agregaron.

Asimismo, al despedirse, concluyeron: "Tenemos la esperanza de que, en el futuro, los caminos nos vuelvan a encontrar. Gracias y hasta siempre".

Un fenómeno que golpea a los comercios locales

Esta situación refleja una tendencia compleja que afecta a diferentes arterias comerciales de la ciudad. Tal es así que en pleno centro de La Plata, en la intersección de calle 10 y diagonal 74, una tradicional cervecería también dejó de funcionar de forma definitiva semanas atrás.

Uno de los encargados del proyecto, que surgió en 2019, confirmó que el actual nivel de consumo y los gastos fijos volvieron inviable la continuidad, por lo que ya gestiona una rescisión anticipada de su contrato de locación. El negocio funcionó inicialmente como una conocida franquicia nacional y desde hace 1 año trabajaba bajo gestión autónoma, pero la caída de la actividad nocturna frustró los planes de sostenerlo.

Las dificultades vinculadas al valor de los alquileres y la merma de comensales se repiten en otros puntos platenses. Recientemente, una sucursal de la firma Oh! Tea, emplazada en calle 51 entre 5 y 6, interrumpió sus operaciones luego de 4 años de permanencia debido a los altos costos operativos.

En una línea similar, una verdulería de calle 49 entre 7 y 8 se vio obligada a cerrar sus puertas tras constatar que sus ingresos resultaban insuficientes para cubrir obligaciones mensuales que superaban los 2.000.000 de pesos, una suma destinada en su mayor parte al arrendamiento del inmueble.