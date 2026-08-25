Confirmaron nueva suba del boleto de micros desde septiembre

Las tarifas del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un nuevo incremento de entre el 4,1% y el 4,3% a partir del próximo martes 1° de septiembre. Este ajuste se aplicará luego de la difusión del índice de inflación correspondiente al mes de julio. De este modo, la tarifa mínima para las líneas que circulan por La Plata alcanzaría los $1158,97.

El retoque del cuadro tarifario afectará a los servicios con recorrido dentro de la provincia de Buenos Aires, específicamente a las líneas numeradas desde el 200 en adelante, las cuales tendrán un alza puntual del 4,3%. Esta medida llega en un contexto de retracción en el uso del servicio: un informe elaborado por Aaeta reveló que a principios de agosto la cantidad de pasajeros en días hábiles cayó un 19% en comparación con el mismo período del año anterior.

Con este nuevo ajuste, los valores acumulados en las tarifas de colectivo del territorio bonaerense registran un incremento del 68,76% en lo que va del año, recordando que durante el mes de agosto los pasajes ya habían sufrido una suba del 3,9%.

El nuevo cuadro tarifario con SUBE registrada

Para los usuarios que dispongan de la tarjeta SUBE debidamente registrada, los valores de los tramos según las distancias recorridas quedarán establecidos del siguiente modo:

Tramo de 0 a 3 kilómetros (boleto mínimo): pasa de $1.111,19 a $1158,97.

Tramo de 3 a 6 kilómetros: pasa de $1.250,08 a $1303,83.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: pasa de $1.388,98 a $1448,71.

Tramo de 12 a 27 kilómetros: pasa de $1.666,78 a $1738,45.

Más de 27 kilómetros: pasa de $1.959,58 a $2043,84.

El nuevo cuadro tarifario sin SUBE registrada

Tramo de 0 a 3 kilómetros (boleto mínimo): pasa de $2.222,38 a $2.317,94.

Tramo de 3 a 6 kilómetros: pasa de $2.500,16 a $2.607,66.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: pasa de $2.777,96 a $2.897,41.

Tramo de 12 a 27 kilómetros: pasa de $3.333,56 a $3.476,90.

Más de 27 kilómetros: pasa de $3.919,16 a $4.087,68.

En el AMBA, los viajes en colectivo cayeron casi 20%

Un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor reveló que durante julio se registraron 28 millones de viajes menos que en el mismo mes del año pasado. La mayor caída se produjo en las líneas bonaerenses y durante los fines de semana.

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un escenario de fuerte retracción. Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), durante julio de 2026 se realizaron 28 millones menos de viajes en colectivo en comparación con el mismo período de 2025.

El informe indicó que la cantidad de pasajeros disminuyó un 19,1% en términos interanuales, un dato que refleja el cambio en los hábitos de movilidad de los usuarios frente al incremento del costo del transporte.

Los números muestran una reducción de los viajes mensuales, que pasaron de 146,1 millones a 128,1 millones, en un contexto marcado por aumentos tarifarios que superaron ampliamente la inflación.

El estudio también detectó importantes diferencias entre las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires y aquellas que prestan servicio exclusivamente en territorio bonaerense.

La explicación está vinculada a la evolución de las tarifas. Las líneas provinciales aplican actualizaciones mensuales basadas en la inflación y un porcentaje adicional, mientras que las líneas nacionales, que conectan distintos distritos del AMBA, mantienen un esquema de ajustes más espaciado.

El fuerte aumento del boleto

Durante el último año, el valor del pasaje experimentó incrementos significativos. En la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa pasó de $488,70 a $820,99, lo que representa una suba del 67,99%.

En la provincia, el aumento fue todavía mayor. El boleto pasó de $489,61 a $1.063,98, lo que equivale a un incremento del 117,31%.

Por su parte, las líneas nacionales registraron una actualización del 64,69%, al pasar de $451,01 a $742,81.