El crimen de Verónica Dessio: el inicio del debate oral podría volver a postergarse por una presentación

El proceso judicial por el asesinato de la abogada Verónica Dessio en La Plata enfrenta un nuevo obstáculo procesal. Las audiencias planificadas para el próximo mes corren riesgo de suspensión tras un recurso interpuesto por la defensa de Ivana Mapis, la mujer acusada de instigar el crimen. Los representantes de la imputada cuestionan el avance del Tribunal Oral Criminal II (TOC II) con la organización del debate, ya que todavía resta una resolución definitiva sobre el pedido para apartar a los jueces del caso.

Frente a esta maniobra, uno de los abogados de la familia de la víctima, respondió formalmente y manifestó su oposición a cualquier tipo de retraso. El objetivo de esta presentación es mantener firme el calendario establecido por la Justicia para los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre de 2026, fechas que se fijaron tras los reiterados reclamos de los familiares luego de las sucesivas suspensiones del proceso.

El conflicto técnico se originó una vez que el TOC III rechazara por unanimidad la recusación inicial planteada por la defensa de Mapis contra los magistrados del TOC II. Como esa negativa fue elevada luego a la Cámara de Apelación y Garantías, el fallo aún carece de firmeza.

En este contexto, los abogados defensores señalan una fuerte contradicción por parte del tribunal a cargo del debate. Según exponen en su reclamo, el TOC II retomó la agenda del juicio pese a la apelación abierta, cuando apenas una semana atrás los mismos jueces habían afirmado su incapacidad para avanzar justamente por la falta de una resolución final sobre la recusación.

Ahora, las autoridades judiciales deberán evaluar los argumentos de todas las partes para determinar el futuro inmediato del expediente y confirmar si las jornadas orales se concretan a fin de mes o si sufren una nueva demora.

Un juicio que se demoró varias veces

El debate oral ya había sido suspendido en distintas oportunidades. En un primer momento, la postergación estuvo relacionada con un problema de salud del fiscal que debía intervenir en el proceso. Luego surgieron nuevos inconvenientes vinculados con la situación procesal de Mapis, quien incluso obtuvo el beneficio del arresto domiciliario.

Ante las sucesivas demoras, las querellas reclamaron que se definiera cuanto antes un nuevo calendario para evitar que el juicio continuara dilatándose.

El debate había sido fijado originalmente para los días 3, 4, 5 y 8 de junio de este año. Esa fecha había sido acordada luego de que las partes aceptaran reducir la cantidad de testigos con el objetivo de adelantar un juicio que, inicialmente, había quedado previsto para 2027.

Tanto la representación de Carolina Pérez como la de la familia de Dessio acompañaron esa reducción de la prueba para intentar acelerar el proceso.

El crimen de Verónica Dessio

Verónica Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020 en la casa de Parque Sicardi que compartía con Carolina Pérez. Aunque ambas habían terminado su relación de pareja, mantenían un vínculo cercano y continuaban compartiendo distintos proyectos de vida.

Pérez y Dessio habían protagonizado una historia de gran relevancia para la comunidad LGBT+ de La Plata: en 2010 se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en la ciudad. La víctima y Pérez también tenían un hijo, concebido por Dessio mediante fertilización asistida.

La hipótesis de la acusación sostiene que el crimen fue planificado y que Mapis habría actuado como instigadora, mientras que Álves habría sido quien ejecutó materialmente el asesinato.

Con el nuevo cronograma confirmado, el Tribunal Oral Criminal N° 2 buscará finalmente poner en marcha el juicio que, a casi seis años del crimen, ya sufrió varias postergaciones.