Vecinos de un sector de Los Hornos denuncian falta de recolección y un "desarmadero al aire libre"

Un grupo de frentistas de Los Hornos expresaron su malestar ante una situación que les toca atravesar desde hace varias semanas. Las familias exigen una solución ante la expansión de basurales a cielo abierto, a la vez que advierten sobre una ausencia del servicio de recolección.

El reclamo radica en la ausencia histórica de un servicio regular para el retiro de los desechos domiciliarios. Esta situación se agravó recientemente con la quita de los pocos contenedores disponibles en los barrios. Un caso crítico ocurre en la intersección de las calles 90 y 155, zona donde funcionan la Escuela Primaria N.º 35 y la Escuela Secundaria N.º 51. Allí, la Municipalidad retiró los recipientes comunitarios, una decisión que generó montañas de basura a escasos metros de los establecimientos educativos.

Los habitantes del barrio conviven a diario con olores nauseabundos, humo, roedores y zanjas obstruidas. A este panorama de desidia se suma la presencia de vehículos quemados y desmantelados en las calles, un escenario que transforma al lugar en un verdadero desarmadero al aire libre.

A nivel administrativo, los afectados agotaron todas las vías de comunicación posibles. A través de llamadas al sistema 147, presentaciones en la Mesa General de Entradas y la apertura de un expediente formal, buscaron respuestas concretas durante más de un año. Sin embargo, denunciaron que la delegada de Los Hornos jamás los recibió de manera personal para articular una salida al conflicto.

Los vecinos exigen un esquema de recolección planificado, permanente y acorde a la densidad poblacional de la zona. En este sentido, rechazaron cualquier tipo de operativo de emergencia que solo sirva para limpiar el lugar de forma momentánea.