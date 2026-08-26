La UCR bonaerense busca fortalecerse desde los municipios

El radicalismo bonaerense comenzó a delinear su estrategia para la nueva etapa partidaria con una apuesta por recuperar protagonismo a partir de su presencia territorial y el peso político de sus intendentes. En ese camino, la nueva conducción ya proyecta la discusión hacia 2027 y plantea que la UCR está en condiciones de presentar un candidato propio a gobernador.

El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, encabezó un encuentro con integrantes de la Mesa Ejecutiva y representantes del Foro de Intendentes Radicales, luego de la convención en la que quedó definida la nueva conducción partidaria.

De la reunión participaron los intendentes Franco Flexas, de General Viamonte; Erica Revilla, de General Arenales; Salvador Serenal, de Lincoln; y Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino. Por la Mesa Ejecutiva estuvieron Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili.

Durante varias horas, dirigentes y jefes comunales analizaron la situación del partido y avanzaron en la construcción de una agenda conjunta que buscará articular a la conducción provincial con intendentes, concejales y militantes de los distintos distritos.

Uno de los principales ejes de la nueva etapa será aprovechar la presencia que mantiene el radicalismo en distintos puntos de la Provincia y convertir ese despliegue territorial en una herramienta política de alcance bonaerense.

Tras el encuentro, Balbín anunció “la puesta en marcha de una agenda común articulada directamente con intendentes, concejales y la militancia de base de cada pueblo”. Y agregó: “Buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”, sostuvo.

La construcción política estará acompañada por una agenda centrada en algunos de los problemas que atraviesan los municipios bonaerenses. Entre las prioridades definidas durante la reunión aparecen la crisis del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y las consecuencias que podrían provocar los fenómenos climáticos previstos para los próximos meses, con especial atención al denominado “Súper Niño”.

El encuentro también dejó una definición política de cara al futuro. En momentos en que los distintos espacios comienzan a reordenarse con vistas a 2027, Balbín planteó que la prioridad será superar las diferencias internas y consolidar la unidad del radicalismo bonaerense. “El objetivo central será consolidar la unidad del partido”, remarcó. Y concluyó: “Si logramos consolidar la unidad como herramienta y establecemos una agenda común, este partido sin dudas está en condiciones no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a gobernador”, afirmó Balbín.