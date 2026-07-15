De Paul y Mac Allister palpitaron el encuentro ante Inglaterra

El mediocampista de la Selección Argentina Alexis Mac Allister expresó las sensaciones que tiene a la hora de enfrentar a Inglaterra, donde hoy es jugador del Liverpool: “Sí, tengo la ayuda de conocerlos y enfrentarlos seguido, pero jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado”.

En la previa del partido, el oriundo de Santa Rosa, La Pampa, señaló: “Significa un montón, por eso una semifinal del mundo; todos somos súper argentinos, amamos nuestro país y queremos representarlo de la mejor manera”.

En zona mixta en la práctica con 25 minutos a puertas abiertas, Mac Allister expresó su deseo de que tener la experiencia del mundial pasado en instancias definitoria favorezca a la Selección: “Ojalá, es un plus” pero, a su vez no le bajó el precio a la calidad de jugadores del rival “no te garantiza nada, ellos tienen futbolistas de mucha jerarquía, que juegan en equipos importantes, han enfrentado estas instancias”.

Por otra parte, no podía faltar el recordatorio del histórico partido ganado por Argentina en 1986 en cuartos de final con dos goles de Diego Armando Maradona, a lo que Alexis no evito deshacerse en elogios y compáralo con Messi: “Inspirarse en los que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía en cancha es imposible, quizás solo Leo las puede hacer, en estos días aparecen videos de Maradona en el 86, es una bandera importante para nosotros y para el país”.

Tampoco se escondió ante las críticas sobre el juego del equipo y explicó que no están conformes pero que intentan cambiarlo: “Es algo que nos pasó en el último partido, no es algo que nos guste, nos hace sentir incomodos, esperamos que este partido sea mejor, tenemos ideas muy claras, más allá de ajustar pequeñas cosas, no vamos a cambiar la forma de jugar”.

“Es un logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tenemos que defender el título, estamos muy felices de todo el proceso

Rodrigo De Paul,

Mediocampista de Argentina

A su vez brindó detalles de la preparación para el partido y un análisis sobre el oponente: “Vamos a plantearlo como siempre. No creo que ellos cambien demasiado tampoco, hasta ahora es todo recuperación y recién hoy vamos a poder trabajar la parte futbolística”.

Rodrigo de Paul, mediocampista de la Selección Argentina, palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y reconoció que “este tipo de partidos” lo entusiasma mucho.

En dialogo con la prensa durante el entrenamiento que se llevó a cabo en Atlanta, De Paul reconoció que este tipo de enfrentamientos le generan “mucha adrenalina y felicidad”.

Con respecto al hecho de haber llegado a las semifinales, el mediocampista de la albiceleste destacó que “es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, estamos muy felices de todo el proceso”.

De todas maneras, aclaró que “queremos más, como todos. Esa es la mentalidad que tenemos para preparar bien el partido de mañana y dejar todo lo que tengamos, que al final es lo más importante”.