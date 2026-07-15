Scaloni: “Tenemos memoria, pero es sólo un partido de fútbol”

Sereno y reflexivo ante cada respuesta, pero enfocado, se lo vio al conductor argentino en la previa de un enfrentamiento tan trascendental como histórico, al tratarse de un partido que podría ser el pase a la segunda final consecutiva y con Inglaterra, nada más ni nada menos, como contrincante.

Para comenzar su contacto con el periodismo, el nacido en Pujato, al ser consultado respecto a los posibles once que saltarán desde el arranque al campo de juego del Mercedes Benz Stadium, dijo: “El equipo lo tengo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podemos pensar en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos. Lo de equipo fresco sería interesante poder responder, los últimos dos o tres partidos fueron difíciles y de muchos minutos, la idea es salir con lo mejor, nos hemos recuperado bien. Ya veremos qué cambios hacemos”.

Inmediatamente después y casi por lógica, se dio la pregunta acerca de la guerra de Malvinas que enfrentó a Argentina e Inglaterra y el contexto que esto le daba al partido, en relación a ello, el ex futbolista de Deportivo La Coruña respondió: “Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido, con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al fuego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal, del Mundial”. Atado a ello, también se expresó acerca del recuerdo del choque que se dio en México ‘86 y expresó: “Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Y más con los relatos de esa época, que son más emotivos”.

En la continuidad de la charla con los medios, el DT de 48 años opinó acerca de su equipo y de como ve desde su sitio a sus dirigidos y sentenció: “El equipo llega hasta acá porque juega bien al fútbol, tiene buenos jugadores, no damos ningún partido por perdido. Hay que atravesar siempre dificultades, a todos les pasó. Si las pasas, te vas haciendo cada vez más fuerte, vas de menos a más: esa es una fortaleza de este equipo, y la seguirá teniendo. Y a su vez, agregó: “El equipo no está tan mal como se dice, para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a tres títulos y ahora otra semi. Estamos a un pasito, vamos a dejar todo para llegar”.

“La idea es salir con lo mejor, nos hemos recuperado bien. Ya veremos que cambios hacemos”

También se le consultó acerca de que mensaje quería darle para los hinchas, aquellos que se encuentran en Estados Unidos, pero también en nuestro país y el DT contestó: “El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos a los jugadores. Vamos a dejar todo hasta último momento”.

De esta manera, el conductor del seleccionado recorrió varios temas, elogió a su equipo e intentó bajarle la intensidad al partido.