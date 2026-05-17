Scaloni posterga la lista de convocados al Mundial por lesiones: quiénes son los futbolistas afectados

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico de la Selección Argentina monitorea de cerca el estado de salud de varios pilares del equipo. La principal preocupación se concentra en la línea defensiva, una zona afectada por diversos inconvenientes médicos que obligan al entrenador a postergar la conformación de la nómina final de convocados.

Ante este panorama adverso, el director técnico debe resolver si incluirá ocho o nueve defensores en la delegación. La decisión final está sujeta de manera estricta a las respuestas físicas que muestren los futbolistas en los próximos días. Hasta el momento, la única baja confirmada de forma prematura es la de Juan Foyth, quien quedó al margen de la cita mundialista hace varias semanas debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

El panorama de los integrantes del plantel que luchan por llegar en óptimas condiciones al debut del 16 de junio presenta distintas realidades de cara a los compromisos previos del 6 y 9 de junio. Cabe recordar que la fecha límite para presentar la lista definitiva de los 26 futbolistas es el 30 de mayo.

El primero de los afectados fue Cristian Romero, su evolución es favorable y aunque su presencia en los encuentros preparatorios de principios de mes es una incógnita, los plazos médicos indican que estará a disposición para el estreno en el torneo de manera segura.

Otro de los futbolistas que se encuentran en lesionados es Nicolás González, quien transita el tramo final de su rehabilitación muscular. Durante esta semana se someterá a exámenes clínicos en Madrid con el objetivo de obtener el aval definitivo para retomar las prácticas con normalidad junto al resto de sus compañeros.

En el caso de Nahuel Molina, otro defensor bajo la mira de Scaloni, el jugador del Atlético de Madrid permanece en pleno proceso de puesta a punto y requiere de dos semanas adicionales para incorporarse al trabajo diario al ciento por ciento. Recibirá la autorización médica antes del primer amistoso, pero el cuerpo técnico analiza preservarlo para evitar riesgos innecesarios.

Por último, luego del partido ante Rosario Central, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps que le demandará un período de tres semanas de inactividad a partir de hoy. Su participación en la Sudamericana, la definición del Torneo Apertura y en la ventana de amistosos no es viable, pero se estima que recuperará el ritmo de competencia justo para el inicio de la Copa del Mundo.