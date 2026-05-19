Lionel Scaloni llegó al país y crece la expectativa por la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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La espera entra en su recta final. Con la mente puesta en la Copa del Mundo 2026, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, pisó suelo nacional y se reencontró con Claudio “Chiqui” Tapia en el predio de Ezeiza. A través de un posteo y una imagen juntos, se espera que en los próximos días el cuerpo técnico termine de delinear la lista definitiva de los 26 elegidos para ir al Mundial.
“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en Modo Mundial activado”, publicó el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en sus redes sociales.
Mientras muchas otras selecciones ya dieron a conocer sus nombres, en el predio albiceleste todo pareciera indicar que la fecha en la que se conozca a los futbolistas sea el día límite impuesto por la FIFA. Según trascendió, la nómina definitiva de 26 futbolistas saldrá a la luz el próximo 30 de mayo, por lo que se espera que durante esta semana el cuerpo técnico termine de pulir los detalles.
¡Que placer verte otra vez, Gringo querido! 🇦🇷— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 19, 2026
Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/w1fQPFBNC1
Si bien Scaloni tiene la estructura principal armada, el estado físico y las lesiones de última hora siguen siendo factores determinantes. El entrenador, quien vive en Mallorca desde sus épocas de jugador -lo que le facilita el seguimiento de cerca de los partidos en Europa-, sabe el peso de cada decisión.
Además de los elegidos, el DT ya tiene en carpeta a otros nueve futbolistas como "plan B", quienes se mantendrán en alerta ante cualquier imprevisto de urgencia, aunque sin sumarse a las prácticas en el predio de Ezeiza.
El abanico de opciones para Scaloni es amplio y combina la experiencia de los campeones con la frescura de las nuevas promesas. El listado completo de los 55 preseleccionados:
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses, Santiago Beltrán.
Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas.
Volantes: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Valentín Barco.
Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Mateo Pellegrino.
En los próximos días, la incógnita concluirá con el tan esperado anuncio. El Predio Lionel Andrés Messi se prepara para recibir a los convocados y dar inicio oficial a la ilusión de todo un país.
POR MES*
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