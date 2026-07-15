Scaloni igualó un récord de Bilardo y sigue haciendo historia en los Mundiales

Con el partido frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a escribir una página en la historia de la Selección argentina. El entrenador alcanzó los 14 partidos dirigidos en Copas del Mundo, igualando la marca que durante décadas ostentó Carlos Salvador Bilardo como el técnico con más presencias mundialistas al frente de la Albiceleste.

El récord comenzó a construirse con la clasificación a las semifinales tras el triunfo sobre Suiza, encuentro con el que Scaloni había dejado atrás los 12 partidos de César Luis Menotti, otro de los grandes entrenadores de la historia argentina. Ahora, con el duelo frente a Inglaterra y un encuentro más asegurado —la final o el partido por el tercer puesto—, el DT de Pujato se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos por Argentina en la historia de los Mundiales.

Además de ese hito, el ciclo de Scaloni mantiene otro dato sobresaliente: continúa invicto frente a selecciones europeas en Copas del Mundo, con un balance de siete victorias y tres empates, según estadísticas difundidas por la AFA.

En el encuentro frente a Suiza, el cuerpo técnico había repetido la misma formación titular respecto del partido anterior, algo que Argentina no conseguía en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella utilizó el mismo equipo entre la semifinal y la final. Para enfrentar a Inglaterra, en cambio, Scaloni realizó una sola modificación: el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

El legado de Bilardo y Menotti

Hasta ahora, el récord pertenecía a Bilardo, quien dirigió 14 partidos mundialistas entre México 1986 e Italia 1990. En esos dos torneos llevó a Argentina a disputar ambas finales: conquistó el título en el primero y fue subcampeón en el segundo, con un balance de ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Detrás aparecía Menotti, con 12 encuentros repartidos entre el Mundial de Argentina 1978, donde obtuvo el campeonato, y España 1982. El "Flaco" acumuló siete victorias, un empate y cuatro derrotas.

Ahora, Scaloni ya igualó la marca de Bilardo y tiene la oportunidad de quedar en soledad en la cima de un ranking reservado para los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección argentina.