VIDEO. Fuertes silbidos: la reacción de los hinchas argentinos al himno inglés

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 tuvo un clima cargado de tensión y pasión en las tribunas del estadio de Atlanta. Como marca el protocolo de la FIFA, antes del inicio del encuentro se entonaron los himnos nacionales de ambos países, aunque el momento no pasó inadvertido para los hinchas.

El primero en sonar fue el himno de Inglaterra y, apenas comenzaron las primeras estrofas, una gran parte de la parcialidad argentina respondió con una fuerte silbatina que hizo difícil escuchar la música en el estadio.

Minutos después llegó el turno del Himno Nacional Argentino. En ese momento, algunos simpatizantes ingleses intentaron responder con silbidos, pero la multitud de argentinos copó el ambiente con su canto y terminó imponiéndose con un emotivo homenaje a la canción patria.

Así, antes del pitazo inicial, las tribunas ya habían comenzado a jugar su propio partido en un duelo con una historia futbolística y deportiva que siempre despierta una enorme expectativa.