El Millo y el Rojo ultiman detalles para la revancha

El plantel de River quedó concentrado a la espera del trascendental partido de mañana frente a Independiente, donde ambos equipos buscarán acceder a la semifinal de la Libertadores.

El encuentro revancha del que empataron sin goles, comenzará a las 19:30 y será arbitrado el brasileño Anderson Daronco.

Entre los concentrados por Gallardo figura el mediocampista Gonzalo Martínez, pese a que se recupera de una distensión y es la principal duda. El que seguro volverá a la titularidad es Ignacio Fernández, ya recuperado de una sobrecarga muscular.

En caso de no jugar el ex Huracán, su lugar sería ocupado por Quintero, mientras que la dupla de ataque, integrada por Santos Borré y Pratto no sufriría modificaciones. Por lo tanto, la posible formación de River incluiría a: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Fernández, Ponzio, Palacios; Quintero; Borré y Pratto.

¿VUELVE A LA LÍNEA DE CINCO?

Ariel Holan estaría evaluando la posibilidad de retornar a un esquema táctico que ya le otorgó réditos en Brasil por Copa Libertadores (frente a Corinthians en fase de grupos y ante Santos, por octavos de final).

De esta forma, el técnico de Independiente se encuentra ultimando detalles para el fundamental cruce de mañana ante el Millonario. Y si bien hay tres nombres que serían una fija en el fondo (Bustos, Franco y Figal), por estas horas el DT analiza los otros nombres propios a incluir, si es que se decide por los cinco atrás, que podrían ser Silva y Sánchez Miño. Una probable: Campaña; Bustos, Franco, G. Silva, Figal, Sánchez Miño; Hernández, Domingo, Meza; Romero y Gigliotti.