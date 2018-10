De Vido podría ser condenado por la tragedia de Once

| Publicado en Edición Impresa

Un tribunal oral dará a conocer hoy su sentencia en un juicio por la responsabilidad del tren que no frenó en la terminal de Once, y que causó 51 muertos -una mujer embarazada- y cerca de 700 heridos en 2012. Este es el segundo juicio que se realiza por la tragedia ferroviaria y en este caso el principal acusado es Julio De Vido, ministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas y bajo cuya órbita estaba el transporte de pasajeros.

El veredicto será dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, de Buenos Aires, que también juzga en este mismo proceso al ex director de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Gustavo Simeonoff.

Antes de la lectura de la sentencia, los magistrados darán a los acusados el derecho de decir sus últimas palabras ante el tribunal que les juzga por los delitos de descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública.

De Vido, en prisión preventiva por otras causas judiciales, afronta en este juicio un pedido de pena de 9 años de cárcel por parte del fiscal Juan García Elorrio y de 10 años de prisión formulado por las querellas de los familiares de las víctimas y la Oficina Anticorrupción.

La investigación penal contra ambos ex funcionarios había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 al dictar sentencia en diciembre de 2015 en el primer juicio por la Tragedia de Once. En aquella oportunidad fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente. El fallo determinó además penas de prisión para varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea siniestrada- y el maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba.

Durante el actual proceso, la defensa de De Vido responsabilizó por el accidente a Marcos Córdoba, mientras que la Fiscalía y las querellas sostuvieron que el “estrago” fue provocado por la falta de inversión y control del Estado.