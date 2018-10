Del Potro se fracturó la rótula y tendrá para más de seis meses de recuperación

Se confirmó la lesión del tandilense, que será baja por lo que queda del año y algo más. “Es un golpe muy duro”, dijo

| Publicado en Edición Impresa

El tandilense Juan Martín Del Potro, 4to. en el ranking de la ATP, anunció ayer su baja para el resto de la temporada por una fractura en la rótula de la pierna derecha, que sufrió en el Master 1000 de tenis de Shanghai.

“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba”, expresó del Potro, quien en los últimos años debió someterse a operaciones en la muñeca izquierda.

Del Potro difundió ayer un comunicado en el que precisó el resultado de los estudios a los que se sometió tras retirarse el jueves pasado durante su partido con el croata Borna Coric (13ro) en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai.

Del Potro debió abandonar tras el primer set de su partido contra Coric, que perdió 7-5, luego de una dura caída en la que su rodilla impactó contra el piso.

Coric fue derrotado ayer en la final del torneo por el serbio Novak Djokovic (3 ATP) 6-3 y 6-4.

Ahora, Del Potro tendrá un extenso período de recuperación y se perderá el Masters de Londres que cerrará la temporada de la ATP, del 11 al 18 de noviembre próximo.

El tandilense utiliza una férula en la articulación dañada y en los próximos días consultará a especialistas para tener precisiones sobre su rehabilitación.

Juan Martín del Potro dejó en evidencia que está viviendo otro momento durísimo de su carrera, algo parecido a lo que le ocurrió años atrás al sufrir la fractura de una de sus muñecas. La pregunta está en el ambiente: ¿Volverá?

CUANDO ESTUVO A PUNTO DE DEJAR EL TENIS

A lo largo de su carrera como tenista, Juan Martín Del Potro pasó por momentos difíciles, que repercutieron en su ánimo.

“Estuve mil y pico hace un par de años atrás y pensé en no jugar nunca más a esto. Mucha gente dice que es de película por todo lo que me tocó vivir, por los momentos malos que tuve y por estar cerca de retirarme del tenis. Es algo espectacular”, recordó en el mes de agosto, cuando recuperó un lugar dentro del podio y su ilusión de convertirse en número 1 del mundo era algo más que un sueño.

Concretamente, en 2016 pensó en colgar su raqueta. Una lesión en su muñeca y algunos fracasos en la Copa Davis lo dejaron en la cama: “Estuve muy cerca de retirarme del tenis, la pasé muy mal porque pasé momentos muy duros y pensé que no iba a jugar más”.

Esta lesión llega en el peor momento. El tenis argentino se encolumna detrás suyo para volver a ser protagonista. Su nombre es respetado y por eso Argentina fue invitada a ocupar un lugar destacado en la próxima Copa Davis. Sin Delpo nada es igual.