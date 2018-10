Kempes y La Volpe con los tapones de punta contra Maradona

Dos conocidas personalidades del fútbol salieron a contestarle con dureza a Diego Maradona por sus declaraciones en torno a Lio Messi.

El actual DT de Dorados de Sinaloa había dicho sobre Messi, entre otras cosas, que "Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va al al baño 20 veces antes de un partido".

Mario Kempes desde su función de comentarista de una cadena deportiva dijo que "Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta, y a él siempre se lo respetó en su época de jugador. Nadie le dijo nada por perder la final del Mundial ´90. Messi es el mejor jugador del mundo y hay que agradecer que sea argentino. El tiempo de Maradona ya pasó".

Pero Kempes también dijo: "A veces hay que callarse la boca y disfrutar de lo que tenemos. En el fútbol se gana y se pierde. Algunos le hacen notas a Diego para festejarle lo que dice", para finalizar afirmando que "Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta. Messi es el mejor jugador del mundo y hay que agradecer que sea argentino".

Otro que salió al cruce de las afirmaciones de Maradona fue el director técnico Ricardo La Volpe quien también demostró su contrariedad con aquellas afirmaciones: "Respeto a Diego, pero sus declaraciones contra Messi no son buenas. En el mundo reconocen a Messi. No me entra en el cerebro que Messi maneje a la selección. La Argentina no puede hacer el sistema del Barcelona porque no tiene jugadores para armar el esquema de campo que tiene ese equipo".