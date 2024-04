Billie Eilish abrió su corazón y contó el temor que siente: “Es algo con lo que tengo que vivir”

Billie Eilish abrió su corazón en la revista Rolling Stone de esta semana. La cantante de 22 años contó que siente temor de estar en su casa y que, si bien es consciente de sus privilegios, es una persona “infeliz”.

Esto sorprendió a sus seguidores, que quedaron preocupados por la salud mental de la cantante. Con 22 años y toda la fama del mundo, admitió estar trabajando para poder salir un poco más de su casa como su “yo del 2019”.

Vale recordar que con 18 años recién cumplidos, fue la primera artista en ser nominada por primera vez en los Grammys y esa misma noche ganó cinco estatuillas por su álbum.

Pese a todo, estar en público o en su casa le genera un temor que la agobia. Cuenta con personal de seguridad y un pitbull que la cuida, pero no es suficiente dado los antecedentes: “Pasaron cosas realmente aterradoras en mi vida personal y mi seguridad se vio comprometida un par de veces y eso es una gran parte de mi vida. Es algo con lo que tengo que vivir pero no sé, realmente me hizo sentir resentimiento por mi vida, cuando ni siquiera puedes estar en tu propia casa”.

Y luego, se tomó unos minutos para hablar sobre su depresión y cómo batalla contra ella: “En toda mi vida nunca he sido una persona feliz, de verdad. He sido alegre pero no feliz. Experimento alegría y risa y puedo encontrar diversión en las cosas pero soy una persona deprimida. He sufrido mucha depresión toda mi vida. Cuando las cosas suceden en mi alma o lo que sea, a lo que siempre me he aferrado es ‘Bueno, pasará. Vendrá en oleadas y empeorará y mejorará’. Eso me reconforta y esta vez estaba como ‘No me importa, ni siquiera quiero que mejore’”.